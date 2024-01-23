Стали известны подробности гибели жительницы курганского поселка, которую загрыз волк. Фото

Жительницу курганского поселка загрыз волк во время скандинавской ходьбы

23 января 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Женщина пошла в сторону леса с палками для скандинавской ходьбы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Волки напали на курганцев Жительница поселка Курорт Озеро Медвежье в Курганской области до нападения волка занималась скандинавской ходьбой. Она пошла в сторону леса, рассказали URA.RU источники. «Погибшая решила заняться скандинавской ходьбой. Незадолго до происшествия она пошла с палками в сторону леса», — сообщили источники. На фото видно, что у пострадавшей рваные раны по всей поверхности тела. Инцидент является единичным случаем на территории Курганской области. Ранее сообщалось, что в поселке волк напал на людей. Одну из пострадавших доставили в больницу, но ее не удалось спасти. Глава Петуховского округа Антон Волков заявил, что это первый случай нападения волка на территории муниципалитета. На данный момент профилактикой занимаются профильные ведомства. Женщина получила рваные раны по всему телу и скончалась в больнице Читатели telegram-канала «Курганистан»

Жительница поселка Курорт Озеро Медвежье в Курганской области до нападения волка занималась скандинавской ходьбой. Она пошла в сторону леса, рассказали URA.RU источники. «Погибшая решила заняться скандинавской ходьбой. Незадолго до происшествия она пошла с палками в сторону леса», — сообщили источники. На фото видно, что у пострадавшей рваные раны по всей поверхности тела. Инцидент является единичным случаем на территории Курганской области. Ранее сообщалось, что в поселке волк напал на людей. Одну из пострадавших доставили в больницу, но ее не удалось спасти. Глава Петуховского округа Антон Волков заявил, что это первый случай нападения волка на территории муниципалитета. На данный момент профилактикой занимаются профильные ведомства.