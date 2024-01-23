Жительница поселка Курорт Озеро Медвежье в Курганской области до нападения волка занималась скандинавской ходьбой. Она пошла в сторону леса, рассказали URA.RU источники.
«Погибшая решила заняться скандинавской ходьбой. Незадолго до происшествия она пошла с палками в сторону леса», — сообщили источники. На фото видно, что у пострадавшей рваные раны по всей поверхности тела. Инцидент является единичным случаем на территории Курганской области.
Ранее сообщалось, что в поселке волк напал на людей. Одну из пострадавших доставили в больницу, но ее не удалось спасти. Глава Петуховского округа Антон Волков заявил, что это первый случай нападения волка на территории муниципалитета. На данный момент профилактикой занимаются профильные ведомства.
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