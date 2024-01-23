Мэрия Челябинска готовится к ранней весне

23 января 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Весь неубранный снег в Челябинске может растаять уже в феврале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области прогнозируется раннее наступление весны, ряд синоптиков обещают существенное потепление уже в феврале. В администрации Челябинска заранее готовятся к раннему наступлению тепла, сообщил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «По прогнозам ряда синоптиков весна в этом году может прийти раньше, в феврале. Мы заранее готовимся к предстоящим мероприятиям и планируем закупить спецтехнику для повышения интенсивности уборки снега», — сказал Ксензов в прямом эфире «ГранадыТВ». Ранее Ксензов заявлял, что основные магистрали Челябинска планируется привести в проезжее состояние до конца января. Из-за срывов работы после сильных снегопадов подрядчики получили внушительные штрафы.

В Челябинской области прогнозируется раннее наступление весны, ряд синоптиков обещают существенное потепление уже в феврале. В администрации Челябинска заранее готовятся к раннему наступлению тепла, сообщил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «По прогнозам ряда синоптиков весна в этом году может прийти раньше, в феврале. Мы заранее готовимся к предстоящим мероприятиям и планируем закупить спецтехнику для повышения интенсивности уборки снега», — сказал Ксензов в прямом эфире «ГранадыТВ». Ранее Ксензов заявлял, что основные магистрали Челябинска планируется привести в проезжее состояние до конца января. Из-за срывов работы после сильных снегопадов подрядчики получили внушительные штрафы.