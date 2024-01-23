Мэрия Челябинска готовится к ранней весне

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Утренний снегопад. Челябинск, снегопад, автотранспорт, мэрия челябинска
Весь неубранный снег в Челябинске может растаять уже в феврале Фото:

В Челябинской области прогнозируется раннее наступление весны, ряд синоптиков обещают существенное потепление уже в феврале. В администрации Челябинска заранее готовятся к раннему наступлению тепла, сообщил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«По прогнозам ряда синоптиков весна в этом году может прийти раньше, в феврале. Мы заранее готовимся к предстоящим мероприятиям и планируем закупить спецтехнику для повышения интенсивности уборки снега», — сказал Ксензов в прямом эфире «ГранадыТВ».

Ранее Ксензов заявлял, что основные магистрали Челябинска планируется привести в проезжее состояние до конца января. Из-за срывов работы после сильных снегопадов подрядчики получили внушительные штрафы.

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В Челябинской области прогнозируется раннее наступление весны, ряд синоптиков обещают существенное потепление уже в феврале. В администрации Челябинска заранее готовятся к раннему наступлению тепла, сообщил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «По прогнозам ряда синоптиков весна в этом году может прийти раньше, в феврале. Мы заранее готовимся к предстоящим мероприятиям и планируем закупить спецтехнику для повышения интенсивности уборки снега», — сказал Ксензов в прямом эфире «ГранадыТВ». Ранее Ксензов заявлял, что основные магистрали Челябинска планируется привести в проезжее состояние до конца января. Из-за срывов работы после сильных снегопадов подрядчики получили внушительные штрафы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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