Мэрия Челябинска готовится к ранней весне

В Челябинской области прогнозируется раннее наступление весны, ряд синоптиков обещают существенное потепление уже в феврале. В администрации Челябинска заранее готовятся к раннему наступлению тепла, сообщил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.
«По прогнозам ряда синоптиков весна в этом году может прийти раньше, в феврале. Мы заранее готовимся к предстоящим мероприятиям и планируем закупить спецтехнику для повышения интенсивности уборки снега», — сказал Ксензов в прямом эфире «ГранадыТВ».
Ранее Ксензов заявлял, что основные магистрали Челябинска планируется привести в проезжее состояние до конца января. Из-за срывов работы после сильных снегопадов подрядчики получили внушительные штрафы.
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