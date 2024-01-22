Список призов для свердловчан на президентских выборах урезали. Фото

23 января 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Среди участников викторины, приуроченной к выборам президента, разыграют однокомнатные квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В списке призов, которые разыграют среди свердловчан на викторине «Опорный край», приуроченной к выборам президента в марте, есть 1000 смартфонов, 90 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 40 квартир. Об этом на встрече с журналистами рассказал председатель попечительского совета Свердловского областного благотворительного фонда (выступает оператором викторины) Яков Силин, передает корреспондент URA.RU. По данным агентства, еще в начале этого года в кулуарах обсуждалось, что квартир будет 50. Почему их на десять меньше, источник, принимавший участие в обсуждениях, не сообщил. Силин об этом также не слышал. «Возможно, речь шла о предварительных цифрах. Сейчас они итоговые, но, возможно, будут как-то меняться», — сказал он корреспонденту. «Благотворители уже сейчас перечисляют средства [на покупку призов]. Если дадут согласие, то имя мы укажем по итогу. Но часто не хотят, чтобы [афишировали] и сильно хвалили», — пояснил Силин. При этом сумму общих затрат на призовой фонд назвать отказался, ограничившись общей формулировкой «уже перечислили солидно». Всего в Свердловской области сделают более 2000 точек (почти как избирательных пунктов — их по региону будет порядка 2400), где можно будет поучаствовать в викторине — ответить на несколько вопросов по истории Урала. Каждому участнику помимо возможности выиграть главные призы дадут памятные медали. Их будет порядка 3 млн, дизайн сейчас разрабатывают. Подробности о викторине обещают раскрыть через неделю. Викторину, по данным URA.RU, используют для повышения явки на голосовании за нового президента РФ. Инициаторами формально выступили Уральская торгово-промышленная палата (УТПП), федерация профсоюзов и областной союз промышленников и предпринимателей. Силин не первый раз является посредником в подобных мероприятиях Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В списке призов, которые разыграют среди свердловчан на викторине «Опорный край», приуроченной к выборам президента в марте, есть 1000 смартфонов, 90 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 40 квартир. Об этом на встрече с журналистами рассказал председатель попечительского совета Свердловского областного благотворительного фонда (выступает оператором викторины) Яков Силин, передает корреспондент URA.RU. По данным агентства, еще в начале этого года в кулуарах обсуждалось, что квартир будет 50. Почему их на десять меньше, источник, принимавший участие в обсуждениях, не сообщил. Силин об этом также не слышал. «Возможно, речь шла о предварительных цифрах. Сейчас они итоговые, но, возможно, будут как-то меняться», — сказал он корреспонденту. «Благотворители уже сейчас перечисляют средства [на покупку призов]. Если дадут согласие, то имя мы укажем по итогу. Но часто не хотят, чтобы [афишировали] и сильно хвалили», — пояснил Силин. При этом сумму общих затрат на призовой фонд назвать отказался, ограничившись общей формулировкой «уже перечислили солидно». Всего в Свердловской области сделают более 2000 точек (почти как избирательных пунктов — их по региону будет порядка 2400), где можно будет поучаствовать в викторине — ответить на несколько вопросов по истории Урала. Каждому участнику помимо возможности выиграть главные призы дадут памятные медали. Их будет порядка 3 млн, дизайн сейчас разрабатывают. Подробности о викторине обещают раскрыть через неделю. Викторину, по данным URA.RU, используют для повышения явки на голосовании за нового президента РФ. Инициаторами формально выступили Уральская торгово-промышленная палата (УТПП), федерация профсоюзов и областной союз промышленников и предпринимателей.