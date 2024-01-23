В Копейске задержали подростка, из-за которого пять раз эвакуировали школу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, приговор, арест, тюрьма, следствие, наказание, преступление, уголовный кодекс, браслеты, правосудие, суд, мера пресечения, наручники, силовики
В отношении подростка возбуждено уголовное дело Фото:

В Копейске (Челябинская область) сотрудники полиции и ФСБ задержали подростка, который неоднократно сообщал о минировании школы №2, тем самым провоцируя эвакуацию учащихся и сотрудников. Как сообщили URA.RU 23 января в пресс-службе ГУ МВД по региону, в отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

«Установлена личность несовершеннолетнего жителя Копейска, который неоднократно срывал образовательный процесс в одной из местных школ. Подросток по электронной почте отправлял в учебное заведение письмо с информацией об угрозе всем находящимся в здании людям», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там отметили, что на каждое поступающее сообщение незамедлительно реагировали сотрудники полиции. Во взаимодействии с коллегами из иных экстренных служб они тщательно обследовали здание школы. Каждый раз содержащаяся в письмах информация не подтверждалась: при обследовании школьных помещений каких-либо предметов, представляющих угрозу окружающим, обнаружено не было.

Ребенок характеризуется положительно, на профилактических учетах в органах внутренних дел до этого не состоял, в поле зрения правоохранительных структур он и его семья не попадали. Сейчас с мальчиком работают оперативники и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Сообщения о минировании поступали в школу на протяжении всей прошлой недели. Каждый раз подобное провоцировало эвакуацию и отмену занятий.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске (Челябинская область) сотрудники полиции и ФСБ задержали подростка, который неоднократно сообщал о минировании школы №2, тем самым провоцируя эвакуацию учащихся и сотрудников. Как сообщили URA.RU 23 января в пресс-службе ГУ МВД по региону, в отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). «Установлена личность несовершеннолетнего жителя Копейска, который неоднократно срывал образовательный процесс в одной из местных школ. Подросток по электронной почте отправлял в учебное заведение письмо с информацией об угрозе всем находящимся в здании людям», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что на каждое поступающее сообщение незамедлительно реагировали сотрудники полиции. Во взаимодействии с коллегами из иных экстренных служб они тщательно обследовали здание школы. Каждый раз содержащаяся в письмах информация не подтверждалась: при обследовании школьных помещений каких-либо предметов, представляющих угрозу окружающим, обнаружено не было. Ребенок характеризуется положительно, на профилактических учетах в органах внутренних дел до этого не состоял, в поле зрения правоохранительных структур он и его семья не попадали. Сейчас с мальчиком работают оперативники и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Сообщения о минировании поступали в школу на протяжении всей прошлой недели. Каждый раз подобное провоцировало эвакуацию и отмену занятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...