В Копейске задержали подростка, из-за которого пять раз эвакуировали школу

В отношении подростка возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) сотрудники полиции и ФСБ задержали подростка, который неоднократно сообщал о минировании школы №2, тем самым провоцируя эвакуацию учащихся и сотрудников. Как сообщили URA.RU 23 января в пресс-службе ГУ МВД по региону, в отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

«Установлена личность несовершеннолетнего жителя Копейска, который неоднократно срывал образовательный процесс в одной из местных школ. Подросток по электронной почте отправлял в учебное заведение письмо с информацией об угрозе всем находящимся в здании людям», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там отметили, что на каждое поступающее сообщение незамедлительно реагировали сотрудники полиции. Во взаимодействии с коллегами из иных экстренных служб они тщательно обследовали здание школы. Каждый раз содержащаяся в письмах информация не подтверждалась: при обследовании школьных помещений каких-либо предметов, представляющих угрозу окружающим, обнаружено не было.

Ребенок характеризуется положительно, на профилактических учетах в органах внутренних дел до этого не состоял, в поле зрения правоохранительных структур он и его семья не попадали. Сейчас с мальчиком работают оперативники и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Сообщения о минировании поступали в школу на протяжении всей прошлой недели. Каждый раз подобное провоцировало эвакуацию и отмену занятий.