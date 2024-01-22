Суд Салехарда «заморозил» уголовное дело ямальского коррупционера

Прокуратура ЯНАО оспаривает приостановку производства по делу Калашникова

23 января 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Суд Салехарда приостановил производство по делу Виктора Калашникова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Суд Салехарда (ЯНАО) приостановил производство по уголовному делу экс-директора Фонда жилищного строительства Виктора Калашникова. Прокуратура округа не согласилась с этим решением и подала кассационную жалобу, следует из документов судов. «Обжалуемым постановлением производство по уголовному делу в отношении Виктора Калашникова приостановлено в связи с наличием у последнего иной тяжелой болезни, препятствующей его участию в судебном разбирательстве, до его выздоровления. Судебное разбирательство в отношении других обвиняемых по этому делу продолжено», — сообщается в постановлении суда ЯНАО. Сторона обвинения настаивала на том, что Калашников ранее не заявлял о своей болезни, кроме того, она не является препятствием для присутствия обвиняемого на суде, в том числе и по видеосвязи. В то же время, период восстановления и реабилитации не имеет определенного периода и может затянуть разумные сроки производства. Несмотря на доводы прокуратуры, суд ЯНАО признал доводы первой инстанции обоснованными, а необходимость оперативного лечения и последующую реабилитацию необходимой, и оставил решение судьи салехардского горсуда Данила Яковлева без изменения. Прокуратура округа подала кассационную жалобу в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, по которой еще не вынесено определенное решение. Дополнительным доводом в пользу отмены решения суда Салехарда служит и то, что два других фигуранта уголовного дела не являются главными обвиняемыми, а проходят как пособники. Калашников обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества». Экс-чиновник был приговорен к реальному сроку по другому коррупционному делу, в ходе которого была доказана его причастность в хищении 60 миллионов рублей, будучи на посту директора Фонда жилищного строительства ЯНАО. С учетом пребывания под стражей в период следствия, ему осталось отбывать в колонии один год и один месяц, однако суд в Архангельской области, в одной их колоний которой он отбывал наказание, заменил Калашникову меру пресечения на два года ограничения свободы и отпустил его домой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд Салехарда (ЯНАО) приостановил производство по уголовному делу экс-директора Фонда жилищного строительства Виктора Калашникова. Прокуратура округа не согласилась с этим решением и подала кассационную жалобу, следует из документов судов. «Обжалуемым постановлением производство по уголовному делу в отношении Виктора Калашникова приостановлено в связи с наличием у последнего иной тяжелой болезни, препятствующей его участию в судебном разбирательстве, до его выздоровления. Судебное разбирательство в отношении других обвиняемых по этому делу продолжено», — сообщается в постановлении суда ЯНАО. Сторона обвинения настаивала на том, что Калашников ранее не заявлял о своей болезни, кроме того, она не является препятствием для присутствия обвиняемого на суде, в том числе и по видеосвязи. В то же время, период восстановления и реабилитации не имеет определенного периода и может затянуть разумные сроки производства. Несмотря на доводы прокуратуры, суд ЯНАО признал доводы первой инстанции обоснованными, а необходимость оперативного лечения и последующую реабилитацию необходимой, и оставил решение судьи салехардского горсуда Данила Яковлева без изменения. Прокуратура округа подала кассационную жалобу в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, по которой еще не вынесено определенное решение. Дополнительным доводом в пользу отмены решения суда Салехарда служит и то, что два других фигуранта уголовного дела не являются главными обвиняемыми, а проходят как пособники. Калашников обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества». Экс-чиновник был приговорен к реальному сроку по другому коррупционному делу, в ходе которого была доказана его причастность в хищении 60 миллионов рублей, будучи на посту директора Фонда жилищного строительства ЯНАО. С учетом пребывания под стражей в период следствия, ему осталось отбывать в колонии один год и один месяц, однако суд в Архангельской области, в одной их колоний которой он отбывал наказание, заменил Калашникову меру пресечения на два года ограничения свободы и отпустил его домой.