Экс-чиновник из ЯНАО, осужденный за хищение, проведет остаток срока в особняке в Тюмени

Суд изменил меру пресечения коррупционеру, виновному в хищениях в ЯНАО

22 января 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Виктор Калашников сможет провести остаток тюремного срока дома в Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Экс-директор Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктор Калашников, приговоренный к семи годам лишения свободы за хищение около 60 миллионов рублей, проведет остаток срока дома в Тюмени. При изменении меры пресечения судья учел примерное поведение осужденного, следует из текста судебного постановления. «Вельский районный суд Архангельской области постановил: заменить Калашникову неотбытую часть наказания в виде лишения свободы, назначенного по приговору Салехардского городского суда ЯНАО от 23 июля 2020 года, более мягким видом наказания в виде ограничения свободы два года три месяца восемь дней. За весь период отбывания наказания поведение осужденного положительное, взысканий не имел, получил два поощрения за помощь, активное участие в организации и проведении культурно-, спортивно-массовых и воспитательных мероприятий, оформлении стенных газет, посвященных памятным датам», — сообщается в постановлении, опубликованном на сайте Вельского райсуда. Виктор Калашников был приговорен за хищения в 2020 году. При этом, время нахождения под следствием и пребывания в СИЗО ему зачли в срок исполнения приговора. На момент пересмотра наказания, Калашникову осталось отсидеть один год один месяц и девятнадцать дней. Экс-директор имеет задолженность перед Ямальским бюджетом по исполнительному листу в 60 миллионов рублей. За время, пока он находился в колонии задолженность выросла примерно на 800 тысяч и составила 61 миллион 609 тысяч рублей. В обвинительном заключении сообщается, что он совершил хищения в период исполнения должности директора Фонда жилищного строительства ЯНАО. Суд Салехарда приговорил Калашникова к семи годам реального лишения свободы. Позже стало известно, что жена опального чиновника пыталась дать взятку, чтобы приговор ее мужу был пересмотрен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-директор Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктор Калашников, приговоренный к семи годам лишения свободы за хищение около 60 миллионов рублей, проведет остаток срока дома в Тюмени. При изменении меры пресечения судья учел примерное поведение осужденного, следует из текста судебного постановления. «Вельский районный суд Архангельской области постановил: заменить Калашникову неотбытую часть наказания в виде лишения свободы, назначенного по приговору Салехардского городского суда ЯНАО от 23 июля 2020 года, более мягким видом наказания в виде ограничения свободы два года три месяца восемь дней. За весь период отбывания наказания поведение осужденного положительное, взысканий не имел, получил два поощрения за помощь, активное участие в организации и проведении культурно-, спортивно-массовых и воспитательных мероприятий, оформлении стенных газет, посвященных памятным датам», — сообщается в постановлении, опубликованном на сайте Вельского райсуда. Виктор Калашников был приговорен за хищения в 2020 году. При этом, время нахождения под следствием и пребывания в СИЗО ему зачли в срок исполнения приговора. На момент пересмотра наказания, Калашникову осталось отсидеть один год один месяц и девятнадцать дней. Экс-директор имеет задолженность перед Ямальским бюджетом по исполнительному листу в 60 миллионов рублей. За время, пока он находился в колонии задолженность выросла примерно на 800 тысяч и составила 61 миллион 609 тысяч рублей. В обвинительном заключении сообщается, что он совершил хищения в период исполнения должности директора Фонда жилищного строительства ЯНАО. Суд Салехарда приговорил Калашникова к семи годам реального лишения свободы. Позже стало известно, что жена опального чиновника пыталась дать взятку, чтобы приговор ее мужу был пересмотрен.