Курганский избирком и общественники подготовят тысячи наблюдателей на выборы

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Выборы 2015 Курган, наблюдатели, выборы 2015, голосование
Курганский избирком и общественная палата подготовят тысячи наблюдателей для проведения выборов президента РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Руководители избиркома Курганской области Роман Скиндерев и Общественной палаты региона Михаил Белоусов подписали заключение сотрудничестве и подготовке тысяч наблюдателей на избирательных участках для проведения выборов президента России. Об этом избирком пишет в своей группе «ВКонтакте».

«Заключили соглашение о взаимодействии при проведении выборов президента РФ с Общественной палатой региона. Подписи под документом поставили глава облизбиркома Роман Скиндерев и председатель Общественной палаты региона Михаил Белоусов <…> Готовятся порядка двух тысяч наблюдателей, и в ближайшее время для желающих стать наблюдателями во всех округах области пройдет обучение. Все три дня выборов наши наблюдатели будут находиться на избирательных участках, а также присутствовать на надомном голосовании», — указано в группе избиркома.

Кроме этого, сообщается, что особое внимание в рамках соглашения уделяется не только назначению наблюдателей, но и их обучению. Также Облизбирком и Общественная палата будут работать по вопросам развития правовой культуры среди избирателей, что включает в себя повышение их осведомленности о правах и обязанностях наблюдателей.

Ранее URA.RU писало, что глава избиркома Роман Скиндерев предупредил курганцев, что к ним придут домой из-за выборов. Представители УИК проведут обход с 17 февраля по 8 марта, чтобы рассказать и пригласить их на президентские выборы в России, которые пройдут 15—17 марта 2024 года.

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Руководители избиркома Курганской области Роман Скиндерев и Общественной палаты региона Михаил Белоусов подписали заключение сотрудничестве и подготовке тысяч наблюдателей на избирательных участках для проведения выборов президента России. Об этом избирком пишет в своей группе «ВКонтакте». «Заключили соглашение о взаимодействии при проведении выборов президента РФ с Общественной палатой региона. Подписи под документом поставили глава облизбиркома Роман Скиндерев и председатель Общественной палаты региона Михаил Белоусов <…> Готовятся порядка двух тысяч наблюдателей, и в ближайшее время для желающих стать наблюдателями во всех округах области пройдет обучение. Все три дня выборов наши наблюдатели будут находиться на избирательных участках, а также присутствовать на надомном голосовании», — указано в группе избиркома. Кроме этого, сообщается, что особое внимание в рамках соглашения уделяется не только назначению наблюдателей, но и их обучению. Также Облизбирком и Общественная палата будут работать по вопросам развития правовой культуры среди избирателей, что включает в себя повышение их осведомленности о правах и обязанностях наблюдателей. Ранее URA.RU писало, что глава избиркома Роман Скиндерев предупредил курганцев, что к ним придут домой из-за выборов. Представители УИК проведут обход с 17 февраля по 8 марта, чтобы рассказать и пригласить их на президентские выборы в России, которые пройдут 15—17 марта 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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