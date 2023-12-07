07 декабря 2023

Избирком предупредил курганцев, что к ним придут домой из-за выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Представители курганской территориальной избирательной комиссии устроят подомовой обход с 7 февраля Фото:

Глава избиркома Курганской области Роман Скиндерев заявил, что в феврале к жителям могут прийти представители ТИК, чтобы рассказать и пригласить их на президентские выборы в России, которые пройдут 15—17 марта 2024 года. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на брифинге избиркома.

«Помимо стандартных методов будем применять систему „ИнформУИК“. По сути, она напоминает подомовой обход избирателей. Его цель — дойти до каждого избирателя, рассказать о выборах и пригласить на них. Обход будет проходить с 7 по 17 февраля. Это не агитация. Мы просто расскажем, где избирательный участок, кто являются кандидатами в президенты, и как можно осуществлять голосование», — заявил Скиндерев. При этом он отмечает, что дойти до каждого избирателя в условиях города будет не простой задачей. Глава регионального избиркома призвал курганцев быть готовыми, что к ним «могут постучать» представители, но отметил, что они вправе не открывать дверь.

Ранее URA.RU писало, что представители Избирательной комиссии Курганской области начали объезд муниципальных округов, чтобы подготовить их к выборам 2024 года. Также сообщалось, что представители «Единой России» накануне новых выборов актуализировали базы данных своих сторонников и привлекали новых людей. Помимо президентской избирательной кампании, в следующем году в регионе пройдут выборы губернатора и гордумы.

Избирком. Курган
Глава курганского избиркома на брифинге рассказал, что в феврале к жителям могут прийти представители ТИК
Фото:
Избирком. Курган
Роман Скиндерев предупредил курганцев, что обход будет проходить с 7 по 17 февраля
Фото:
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Глава избиркома Курганской области Роман Скиндерев заявил, что в феврале к жителям могут прийти представители ТИК, чтобы рассказать и пригласить их на президентские выборы в России, которые пройдут 15—17 марта 2024 года. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на брифинге избиркома. «Помимо стандартных методов будем применять систему „ИнформУИК“. По сути, она напоминает подомовой обход избирателей. Его цель — дойти до каждого избирателя, рассказать о выборах и пригласить на них. Обход будет проходить с 7 по 17 февраля. Это не агитация. Мы просто расскажем, где избирательный участок, кто являются кандидатами в президенты, и как можно осуществлять голосование», — заявил Скиндерев. При этом он отмечает, что дойти до каждого избирателя в условиях города будет не простой задачей. Глава регионального избиркома призвал курганцев быть готовыми, что к ним «могут постучать» представители, но отметил, что они вправе не открывать дверь. Ранее URA.RU писало, что представители Избирательной комиссии Курганской области начали объезд муниципальных округов, чтобы подготовить их к выборам 2024 года. Также сообщалось, что представители «Единой России» накануне новых выборов актуализировали базы данных своих сторонников и привлекали новых людей. Помимо президентской избирательной кампании, в следующем году в регионе пройдут выборы губернатора и гордумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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