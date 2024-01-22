В ЯНАО на протяжении трех недель затапливает аварийный дом. Фото, видео

В Ноябрьске жильцы ветхого дома пожаловались на потоп в квартирах

23 января 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Деревянный дом в Ноябрьске утопает в воде Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) в канун Нового года затопило квартиры и подвал аварийного дома. О бездействии управляющей компании URA.RU сообщили жильцы ветхого дома. «Мы проживаем в частично расселенном аварийном доме №16 в МК-15. 31 декабря 2023 года обнаружили следы затопления. Как выяснилось позднее, вода поступала в нашу квартиру из соседней. Позвонили в аварийную службу УК „Эталон“, но сотрудник данной организации устранить прорыв не смог, так как поквартирного отсечения холодного водоснабжения в нашем доме не предусмотрено. Заявка по сей день находится в статусе „Выполняется“, а прорыв обещали устранить после новогодних праздников. Уже три недели вода продолжает поступать в нашу квартиру и под дом, нанося ущерб нашему имуществу», — рассказала Анастасия Руслановна. В окружной прокуратуре корреспонденту URA.RU сообщили, что специалистами по данному факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, служба Государственного жилищного надзора округа начала проверку по факту неисполнения обязанностей по выполнению услуг управляющей компанией. Ранее URA.RU сообщило о заледенении аварийного дома в Лабытнанги (ЯНАО). В подъезде дома произошла утечка из трубы теплоснабжения. В аварийном доме в Ноябрьске произошел потоп Фото: читатель URA.RU Так выглядит подвал в аварийном доме Ноябрьска Фото: читатель URA.RU Вода в затопленном доме в Ноябрьске застыла от морозов Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ноябрьске (ЯНАО) в канун Нового года затопило квартиры и подвал аварийного дома. О бездействии управляющей компании URA.RU сообщили жильцы ветхого дома. «Мы проживаем в частично расселенном аварийном доме №16 в МК-15. 31 декабря 2023 года обнаружили следы затопления. Как выяснилось позднее, вода поступала в нашу квартиру из соседней. Позвонили в аварийную службу УК „Эталон“, но сотрудник данной организации устранить прорыв не смог, так как поквартирного отсечения холодного водоснабжения в нашем доме не предусмотрено. Заявка по сей день находится в статусе „Выполняется“, а прорыв обещали устранить после новогодних праздников. Уже три недели вода продолжает поступать в нашу квартиру и под дом, нанося ущерб нашему имуществу», — рассказала Анастасия Руслановна. В окружной прокуратуре корреспонденту URA.RU сообщили, что специалистами по данному факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, служба Государственного жилищного надзора округа начала проверку по факту неисполнения обязанностей по выполнению услуг управляющей компанией. Ранее URA.RU сообщило о заледенении аварийного дома в Лабытнанги (ЯНАО). В подъезде дома произошла утечка из трубы теплоснабжения.