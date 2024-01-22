Чем известен пермский фотограф Скворцов, арестованный по делу о госизмене

23 января 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Фотограф находится в СИЗО с конца ноября 2023 года (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермскому фотографу Григорию Скворцову суд продлил срок ареста в СИЗО «Лефортово». Его обвиняют по статье о госизмене. Чем еще известен пермяк — в материале URA.RU. Григорий Скворцов окончил в 2010 году Пермский строительный колледж по специальности «Архитектура», а в 2014 году получил диплом географического факультета Пермского государственного университета (ПГНИУ). Скворцов — профессиональный фотограф, видеооператор, специалист по фотограмметрии (создание 3D-моделей на основе фото). В сфере его интересов — промышленные объекты, а также здания, имеющие архитектурную и историческую ценность. Фотоагентство Скворцов является создателем фотоагентства «Ad hoc». Главные его услуги — съемка зданий, промобъектов, создание 3D панорам и туров. Среди его клиентов «ведущие застройщики Перми, крупнейшие предприятия Пермского края, федеральные СМИ и частные лица», говорится на сайте компании. Григорий Скворцов увлекается руфингом Григорий Скворцов в ВК https://vk.com/greg.skvortsov Скворцов в гордуме В 2017 году в «Белой гостиной» Пермской городской думы отрылась фотовыставка Григория Скворцова. Открывал ее тогдашний первый вице-спикер Дмитрий Малютин. «На фотографиях запечатлены солнечные улицы и зеленые скверы, аллеи и ночные огни, новые магистрали и промышленные объекты Перми», — сообщала пресс-служба думы. Музыка Григорий Скворцов в 2014 году основал музыкальную команду Jagath. Коллектив позиционирует себя как «ритуально-индустриальная эмбиент-группа». «Мы создаем нашу музыку в заброшенных промышленных местах — на дне влажной подземной канализационной шахты и внутри огромных полых нефтяных резервуаров — без использования цифрового синтеза. Мы используем простые, в основном сделанные вручную инструменты, найденные предметы и свои голоса», — отмечается на сайте Jagath. Политическая позиция В социальных сетях в 2022 году выступил против проведения СВО. В поисках работы переехал из Перми в Санкт-Петербург. А в конце лета сообщил, что покинул Россию, так как против спецоперации. В 20223 году вернулся в Пермь. Арест Лефортовский суд Москвы арестовал 29 ноября 2023 года. Ему предъявили обвинение по статье о госизмене. В конце декабря в письме родным он утверждал, что обстоятельства уголовного дела и причины обвинения ему не ясны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермскому фотографу Григорию Скворцову суд продлил срок ареста в СИЗО «Лефортово». Его обвиняют по статье о госизмене. Чем еще известен пермяк — в материале URA.RU. Григорий Скворцов окончил в 2010 году Пермский строительный колледж по специальности «Архитектура», а в 2014 году получил диплом географического факультета Пермского государственного университета (ПГНИУ). Скворцов — профессиональный фотограф, видеооператор, специалист по фотограмметрии (создание 3D-моделей на основе фото). В сфере его интересов — промышленные объекты, а также здания, имеющие архитектурную и историческую ценность. Скворцов является создателем фотоагентства «Ad hoc». Главные его услуги — съемка зданий, промобъектов, создание 3D панорам и туров. Среди его клиентов «ведущие застройщики Перми, крупнейшие предприятия Пермского края, федеральные СМИ и частные лица», говорится на сайте компании. В 2017 году в «Белой гостиной» Пермской городской думы отрылась фотовыставка Григория Скворцова. Открывал ее тогдашний первый вице-спикер Дмитрий Малютин. «На фотографиях запечатлены солнечные улицы и зеленые скверы, аллеи и ночные огни, новые магистрали и промышленные объекты Перми», — сообщала пресс-служба думы. Григорий Скворцов в 2014 году основал музыкальную команду Jagath. Коллектив позиционирует себя как «ритуально-индустриальная эмбиент-группа». «Мы создаем нашу музыку в заброшенных промышленных местах — на дне влажной подземной канализационной шахты и внутри огромных полых нефтяных резервуаров — без использования цифрового синтеза. Мы используем простые, в основном сделанные вручную инструменты, найденные предметы и свои голоса», — отмечается на сайте Jagath. В социальных сетях в 2022 году выступил против проведения СВО. В поисках работы переехал из Перми в Санкт-Петербург. А в конце лета сообщил, что покинул Россию, так как против спецоперации. В 20223 году вернулся в Пермь. Лефортовский суд Москвы арестовал 29 ноября 2023 года. Ему предъявили обвинение по статье о госизмене. В конце декабря в письме родным он утверждал, что обстоятельства уголовного дела и причины обвинения ему не ясны.