22 января 2024

Чем известен пермский фотограф Скворцов, арестованный по делу о госизмене

© Служба новостей «URA.RU»
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Фотограф находится в СИЗО с конца ноября 2023 года (архивное фото) Фото:

Пермскому фотографу Григорию Скворцову суд продлил срок ареста в СИЗО «Лефортово». Его обвиняют по статье о госизмене. Чем еще известен пермяк — в материале URA.RU.

Григорий Скворцов окончил в 2010 году Пермский строительный колледж по специальности «Архитектура», а в 2014 году получил диплом географического факультета Пермского государственного университета (ПГНИУ). Скворцов — профессиональный фотограф, видеооператор, специалист по фотограмметрии (создание 3D-моделей на основе фото). В сфере его интересов — промышленные объекты, а также здания, имеющие архитектурную и историческую ценность.

Фотоагентство

Скворцов является создателем фотоагентства «Ad hoc». Главные его услуги — съемка зданий, промобъектов, создание 3D панорам и туров. Среди его клиентов «ведущие застройщики Перми, крупнейшие предприятия Пермского края, федеральные СМИ и частные лица», говорится на сайте компании.

Григорий Скворцов увлекается руфингом
Григорий Скворцов увлекается руфингом

Скворцов в гордуме

В 2017 году в «Белой гостиной» Пермской городской думы отрылась фотовыставка Григория Скворцова. Открывал ее тогдашний первый вице-спикер Дмитрий Малютин. «На фотографиях запечатлены солнечные улицы и зеленые скверы, аллеи и ночные огни, новые магистрали и промышленные объекты Перми», — сообщала пресс-служба думы.

Музыка

Григорий Скворцов в 2014 году основал музыкальную команду Jagath. Коллектив позиционирует себя как «ритуально-индустриальная эмбиент-группа». «Мы создаем нашу музыку в заброшенных промышленных местах — на дне влажной подземной канализационной шахты и внутри огромных полых нефтяных резервуаров — без использования цифрового синтеза. Мы используем простые, в основном сделанные вручную инструменты, найденные предметы и свои голоса», — отмечается на сайте Jagath.

Политическая позиция

В социальных сетях в 2022 году выступил против проведения СВО. В поисках работы переехал из Перми в Санкт-Петербург. А в конце лета сообщил, что покинул Россию, так как против спецоперации. В 20223 году вернулся в Пермь.

Арест

Лефортовский суд Москвы арестовал 29 ноября 2023 года. Ему предъявили обвинение по статье о госизмене. В конце декабря в письме родным он утверждал, что обстоятельства уголовного дела и причины обвинения ему не ясны.

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Пермскому фотографу Григорию Скворцову суд продлил срок ареста в СИЗО «Лефортово». Его обвиняют по статье о госизмене. Чем еще известен пермяк — в материале URA.RU. Григорий Скворцов окончил в 2010 году Пермский строительный колледж по специальности «Архитектура», а в 2014 году получил диплом географического факультета Пермского государственного университета (ПГНИУ). Скворцов — профессиональный фотограф, видеооператор, специалист по фотограмметрии (создание 3D-моделей на основе фото). В сфере его интересов — промышленные объекты, а также здания, имеющие архитектурную и историческую ценность. Скворцов является создателем фотоагентства «Ad hoc». Главные его услуги — съемка зданий, промобъектов, создание 3D панорам и туров. Среди его клиентов «ведущие застройщики Перми, крупнейшие предприятия Пермского края, федеральные СМИ и частные лица», говорится на сайте компании. В 2017 году в «Белой гостиной» Пермской городской думы отрылась фотовыставка Григория Скворцова. Открывал ее тогдашний первый вице-спикер Дмитрий Малютин. «На фотографиях запечатлены солнечные улицы и зеленые скверы, аллеи и ночные огни, новые магистрали и промышленные объекты Перми», — сообщала пресс-служба думы. Григорий Скворцов в 2014 году основал музыкальную команду Jagath. Коллектив позиционирует себя как «ритуально-индустриальная эмбиент-группа». «Мы создаем нашу музыку в заброшенных промышленных местах — на дне влажной подземной канализационной шахты и внутри огромных полых нефтяных резервуаров — без использования цифрового синтеза. Мы используем простые, в основном сделанные вручную инструменты, найденные предметы и свои голоса», — отмечается на сайте Jagath. В социальных сетях в 2022 году выступил против проведения СВО. В поисках работы переехал из Перми в Санкт-Петербург. А в конце лета сообщил, что покинул Россию, так как против спецоперации. В 20223 году вернулся в Пермь. Лефортовский суд Москвы арестовал 29 ноября 2023 года. Ему предъявили обвинение по статье о госизмене. В конце декабря в письме родным он утверждал, что обстоятельства уголовного дела и причины обвинения ему не ясны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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