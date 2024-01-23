Губернатор Шумков предупредил курганцев об опасности, связанной с хищниками

Глава Курганской области Вадим Шумков предупредил жителей региона об опасности возможной встречи с хищными животными. Обращение он опубликовал в своем telegram-канале.
«С начала года в регионе отмечается повышенная миграция огромного количества косуль с сопредельных территорий. Вслед за этими животными тянутся и хищники <…> Будьте особо внимательны и осторожны», — написал Шумков в посте. Наибольшую осторожность он просит проявлять жителей приграничных округов.
По информации губернатора, в вопросах миграции животных разбираются специалисты. Шумков попросил курганцев не охотиться на диких хищников самостоятельно. Это может привести к негативным последствиям. Также губернатор попросил автомобилистов снижать скорость на трассах в местах скопления косуль.
Ранее URA.RU сообщало, что на жителей одного из курганских округов напал волк. Одна женщина погибла, три человека получили раны.
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