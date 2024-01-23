Губернатор Шумков предупредил курганцев об опасности, связанной с хищниками

23 января 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор попросил жителей избегать диких животных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Волки напали на курганцев Глава Курганской области Вадим Шумков предупредил жителей региона об опасности возможной встречи с хищными животными. Обращение он опубликовал в своем telegram-канале. «С начала года в регионе отмечается повышенная миграция огромного количества косуль с сопредельных территорий. Вслед за этими животными тянутся и хищники <…> Будьте особо внимательны и осторожны», — написал Шумков в посте. Наибольшую осторожность он просит проявлять жителей приграничных округов. По информации губернатора, в вопросах миграции животных разбираются специалисты. Шумков попросил курганцев не охотиться на диких хищников самостоятельно. Это может привести к негативным последствиям. Также губернатор попросил автомобилистов снижать скорость на трассах в местах скопления косуль. Ранее URA.RU сообщало, что на жителей одного из курганских округов напал волк. Одна женщина погибла, три человека получили раны.

Глава Курганской области Вадим Шумков предупредил жителей региона об опасности возможной встречи с хищными животными. Обращение он опубликовал в своем telegram-канале. «С начала года в регионе отмечается повышенная миграция огромного количества косуль с сопредельных территорий. Вслед за этими животными тянутся и хищники <…> Будьте особо внимательны и осторожны», — написал Шумков в посте. Наибольшую осторожность он просит проявлять жителей приграничных округов. По информации губернатора, в вопросах миграции животных разбираются специалисты. Шумков попросил курганцев не охотиться на диких хищников самостоятельно. Это может привести к негативным последствиям. Также губернатор попросил автомобилистов снижать скорость на трассах в местах скопления косуль. Ранее URA.RU сообщало, что на жителей одного из курганских округов напал волк. Одна женщина погибла, три человека получили раны.