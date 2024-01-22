22 января 2024

Жители Тюмени пожаловались на землетрясение. Видео

Жители Тюмени пожаловались на подземные толчки и качающиеся люстры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, лампа, абажур, люстра, свет в квартире
В домах горожан раскачивались люстры и ощущались толчки Фото:

В Тюмени ночью 23 января жители двух домов сообщили в ЕДДС о признаках землетрясения: люди ощущали толчки, в их квартирах раскачивались люстры. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по региону.

«Ночью 23 января на горячую линию ЕДДС поступили звонки от граждан, проживающих на Малыгина, 90 и Муравленко, 11. При выезде на место наших сотрудников никаких признаков землетрясения обнаружено не было, дома осмотрены с участием представителей управляющих компаний». — рассказали URA.RU в МЧС.

В домовых чатах тюменцы продолжают обсуждать произошедшее ночью ЧП. Так, жители дома на Малыгина сообщают, что фиксировали ощутимую качку и наблюдали, как раскачиваются люстры.

Как ранее писало URA.RU, в соседнем Кургане в ночь с 22 на 23 января эвакуировали жильцов двух 17-этажных домов, в которых также раскачивались люстры. По словам специалистов, есть вероятность того, что землетрясение, произошедшее в Китае близ границы с Казахстаном и Киргизией (или его последствия) могло дойти до Кургана.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени ночью 23 января жители двух домов сообщили в ЕДДС о признаках землетрясения: люди ощущали толчки, в их квартирах раскачивались люстры. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по региону. «Ночью 23 января на горячую линию ЕДДС поступили звонки от граждан, проживающих на Малыгина, 90 и Муравленко, 11. При выезде на место наших сотрудников никаких признаков землетрясения обнаружено не было, дома осмотрены с участием представителей управляющих компаний». — рассказали URA.RU в МЧС. В домовых чатах тюменцы продолжают обсуждать произошедшее ночью ЧП. Так, жители дома на Малыгина сообщают, что фиксировали ощутимую качку и наблюдали, как раскачиваются люстры. Как ранее писало URA.RU, в соседнем Кургане в ночь с 22 на 23 января эвакуировали жильцов двух 17-этажных домов, в которых также раскачивались люстры. По словам специалистов, есть вероятность того, что землетрясение, произошедшее в Китае близ границы с Казахстаном и Киргизией (или его последствия) могло дойти до Кургана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...