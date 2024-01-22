Жители Тюмени пожаловались на землетрясение. Видео

Жители Тюмени пожаловались на подземные толчки и качающиеся люстры

23 января 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

В домах горожан раскачивались люстры и ощущались толчки Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Тюмени ночью 23 января жители двух домов сообщили в ЕДДС о признаках землетрясения: люди ощущали толчки, в их квартирах раскачивались люстры. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по региону. «Ночью 23 января на горячую линию ЕДДС поступили звонки от граждан, проживающих на Малыгина, 90 и Муравленко, 11. При выезде на место наших сотрудников никаких признаков землетрясения обнаружено не было, дома осмотрены с участием представителей управляющих компаний». — рассказали URA.RU в МЧС. В домовых чатах тюменцы продолжают обсуждать произошедшее ночью ЧП. Так, жители дома на Малыгина сообщают, что фиксировали ощутимую качку и наблюдали, как раскачиваются люстры. Как ранее писало URA.RU, в соседнем Кургане в ночь с 22 на 23 января эвакуировали жильцов двух 17-этажных домов, в которых также раскачивались люстры. По словам специалистов, есть вероятность того, что землетрясение, произошедшее в Китае близ границы с Казахстаном и Киргизией (или его последствия) могло дойти до Кургана.

В Тюмени ночью 23 января жители двух домов сообщили в ЕДДС о признаках землетрясения: люди ощущали толчки, в их квартирах раскачивались люстры. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по региону. «Ночью 23 января на горячую линию ЕДДС поступили звонки от граждан, проживающих на Малыгина, 90 и Муравленко, 11. При выезде на место наших сотрудников никаких признаков землетрясения обнаружено не было, дома осмотрены с участием представителей управляющих компаний». — рассказали URA.RU в МЧС. В домовых чатах тюменцы продолжают обсуждать произошедшее ночью ЧП. Так, жители дома на Малыгина сообщают, что фиксировали ощутимую качку и наблюдали, как раскачиваются люстры. Как ранее писало URA.RU, в соседнем Кургане в ночь с 22 на 23 января эвакуировали жильцов двух 17-этажных домов, в которых также раскачивались люстры. По словам специалистов, есть вероятность того, что землетрясение, произошедшее в Китае близ границы с Казахстаном и Киргизией (или его последствия) могло дойти до Кургана.