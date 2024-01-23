Курганские власти рассказали, как борются с волками в регионе

В Курганской области в течение года отстреливается до 50 волков
© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, вольер, зоопарк, волк, клетка, животное в клетке
Профильные службы отстреливают волков, представляющих угрозу для жителей Фото:
новость из сюжета
Волки напали на курганцев

В год на территории Курганской области отстреливается до 50 волков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов совместно с егерями и охотниками на постоянной основе ведется работа по регулированию численности волков. В год отстреливается до 50 особей», — сообщили в telegram-канале правительства.

Врио начальника управления охотхозяйства региона Александр Епанчинцев сообщил о том, что на данный момент идет обследование охотничьих угодий и соседних населенных пунктов. Информация о том, что на территории поселка могут находиться еще звери, не подтверждается. Профильным службам всех округов дали поручение отстреливать животных, представляющих угрозу для жителей.

В пресс-службе департамента природных ресурсов Курганской области URA.RU рассказали, что отстрелянного волка доставили на ветстанцию. Отобран биологический материал и проводятся исследования на заболевания.

Около поселка Курорт Озеро Медвежье в Курганской области волк напал на людей. Одна из пострадавших погибла в больнице, остальным оказали помощь в больнице и отпустили домой. На территории региона нападение животного является единичным случаем.

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В год на территории Курганской области отстреливается до 50 волков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов совместно с егерями и охотниками на постоянной основе ведется работа по регулированию численности волков. В год отстреливается до 50 особей», — сообщили в telegram-канале правительства. Врио начальника управления охотхозяйства региона Александр Епанчинцев сообщил о том, что на данный момент идет обследование охотничьих угодий и соседних населенных пунктов. Информация о том, что на территории поселка могут находиться еще звери, не подтверждается. Профильным службам всех округов дали поручение отстреливать животных, представляющих угрозу для жителей. В пресс-службе департамента природных ресурсов Курганской области URA.RU рассказали, что отстрелянного волка доставили на ветстанцию. Отобран биологический материал и проводятся исследования на заболевания. Около поселка Курорт Озеро Медвежье в Курганской области волк напал на людей. Одна из пострадавших погибла в больнице, остальным оказали помощь в больнице и отпустили домой. На территории региона нападение животного является единичным случаем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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