Курганские власти рассказали, как борются с волками в регионе

В Курганской области в течение года отстреливается до 50 волков

23 января 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Профильные службы отстреливают волков, представляющих угрозу для жителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Волки напали на курганцев В год на территории Курганской области отстреливается до 50 волков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов совместно с егерями и охотниками на постоянной основе ведется работа по регулированию численности волков. В год отстреливается до 50 особей», — сообщили в telegram-канале правительства. Врио начальника управления охотхозяйства региона Александр Епанчинцев сообщил о том, что на данный момент идет обследование охотничьих угодий и соседних населенных пунктов. Информация о том, что на территории поселка могут находиться еще звери, не подтверждается. Профильным службам всех округов дали поручение отстреливать животных, представляющих угрозу для жителей. В пресс-службе департамента природных ресурсов Курганской области URA.RU рассказали, что отстрелянного волка доставили на ветстанцию. Отобран биологический материал и проводятся исследования на заболевания. Около поселка Курорт Озеро Медвежье в Курганской области волк напал на людей. Одна из пострадавших погибла в больнице, остальным оказали помощь в больнице и отпустили домой. На территории региона нападение животного является единичным случаем.

В год на территории Курганской области отстреливается до 50 волков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов совместно с егерями и охотниками на постоянной основе ведется работа по регулированию численности волков. В год отстреливается до 50 особей», — сообщили в telegram-канале правительства. Врио начальника управления охотхозяйства региона Александр Епанчинцев сообщил о том, что на данный момент идет обследование охотничьих угодий и соседних населенных пунктов. Информация о том, что на территории поселка могут находиться еще звери, не подтверждается. Профильным службам всех округов дали поручение отстреливать животных, представляющих угрозу для жителей. В пресс-службе департамента природных ресурсов Курганской области URA.RU рассказали, что отстрелянного волка доставили на ветстанцию. Отобран биологический материал и проводятся исследования на заболевания. Около поселка Курорт Озеро Медвежье в Курганской области волк напал на людей. Одна из пострадавших погибла в больнице, остальным оказали помощь в больнице и отпустили домой. На территории региона нападение животного является единичным случаем.