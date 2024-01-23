Шумков объяснил, почему до Кургана дошло землетрясение

Шумков связал землетрясение в Кургане с мерзлым грунтом
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Бизнес-форум. Курган , шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков считает, что толчки, которые почувствовали горожане, связаны с мерзлым грунтом Фото:
новость из сюжета
Землетрясение в Кургане

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предположил, что некоторые горожане ощутили последствия землетрясения, которое было на границе Китая и Казахстана, из-за промерзлого грунта. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале.

«Предварительно, по оценке специалистов, это могут быть отголоски повышенной сейсмической активности на юге Казахстана. Возможно, в том числе потому, что промерзлый грунт может дальше и более четко передавать волновые колебания. Сейчас угроз нет. Далее пусть отрабатывают коллеги из МЧС», — сообщил Шумков.

Ранее из двух курганских высоток эвакуировали 246 человек. Жильцы домов жаловались на слабые толчки, качающиеся люстры и появившиеся трещины на стенах. Специалисты Геофизической службы Российской академии допустили, что землетрясение или его последствия могли дойти до Кургана.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков предположил, что некоторые горожане ощутили последствия землетрясения, которое было на границе Китая и Казахстана, из-за промерзлого грунта. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале. «Предварительно, по оценке специалистов, это могут быть отголоски повышенной сейсмической активности на юге Казахстана. Возможно, в том числе потому, что промерзлый грунт может дальше и более четко передавать волновые колебания. Сейчас угроз нет. Далее пусть отрабатывают коллеги из МЧС», — сообщил Шумков. Ранее из двух курганских высоток эвакуировали 246 человек. Жильцы домов жаловались на слабые толчки, качающиеся люстры и появившиеся трещины на стенах. Специалисты Геофизической службы Российской академии допустили, что землетрясение или его последствия могли дойти до Кургана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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