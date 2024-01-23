Шумков объяснил, почему до Кургана дошло землетрясение

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предположил, что некоторые горожане ощутили последствия землетрясения, которое было на границе Китая и Казахстана, из-за промерзлого грунта. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале.
«Предварительно, по оценке специалистов, это могут быть отголоски повышенной сейсмической активности на юге Казахстана. Возможно, в том числе потому, что промерзлый грунт может дальше и более четко передавать волновые колебания. Сейчас угроз нет. Далее пусть отрабатывают коллеги из МЧС», — сообщил Шумков.
Ранее из двух курганских высоток эвакуировали 246 человек. Жильцы домов жаловались на слабые толчки, качающиеся люстры и появившиеся трещины на стенах. Специалисты Геофизической службы Российской академии допустили, что землетрясение или его последствия могли дойти до Кургана.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.