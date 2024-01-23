Шумков объяснил, почему до Кургана дошло землетрясение

Шумков связал землетрясение в Кургане с мерзлым грунтом

23 января 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков считает, что толчки, которые почувствовали горожане, связаны с мерзлым грунтом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Землетрясение в Кургане Губернатор Курганской области Вадим Шумков предположил, что некоторые горожане ощутили последствия землетрясения, которое было на границе Китая и Казахстана, из-за промерзлого грунта. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале. «Предварительно, по оценке специалистов, это могут быть отголоски повышенной сейсмической активности на юге Казахстана. Возможно, в том числе потому, что промерзлый грунт может дальше и более четко передавать волновые колебания. Сейчас угроз нет. Далее пусть отрабатывают коллеги из МЧС», — сообщил Шумков. Ранее из двух курганских высоток эвакуировали 246 человек. Жильцы домов жаловались на слабые толчки, качающиеся люстры и появившиеся трещины на стенах. Специалисты Геофизической службы Российской академии допустили, что землетрясение или его последствия могли дойти до Кургана.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предположил, что некоторые горожане ощутили последствия землетрясения, которое было на границе Китая и Казахстана, из-за промерзлого грунта. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале. «Предварительно, по оценке специалистов, это могут быть отголоски повышенной сейсмической активности на юге Казахстана. Возможно, в том числе потому, что промерзлый грунт может дальше и более четко передавать волновые колебания. Сейчас угроз нет. Далее пусть отрабатывают коллеги из МЧС», — сообщил Шумков. Ранее из двух курганских высоток эвакуировали 246 человек. Жильцы домов жаловались на слабые толчки, качающиеся люстры и появившиеся трещины на стенах. Специалисты Геофизической службы Российской академии допустили, что землетрясение или его последствия могли дойти до Кургана.