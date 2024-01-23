Челябинский депутат возглавит рабочую группу в Госдуме после смерти кота Твикса

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов возглавит рабочую группу по правилам перевозки домашних животных после смерти кота Твикса. Работа над изменением правил начнется с февраля, сообщил депутат.
«Мне поручено возглавить рабочую группу по совершенствованию правил перевозки животных в транспорте при комитете Госдумы по экологии. Рабочую группу соберем в начале февраля», — сообщил Бурматов в своем telegram-канале.
Депутат отметил, что доработка правил сделает инциденты, произошедшие с котом Твиксом, невозможными. К обсуждению будут привлечены ведомства, перевозчики, зоозащитники и кинологи. По словам Бурматова, часть перевозчиков уже выразили согласие внести правки в условия транспортировки животных.
Трагедия произошла 11 января. Когда хозяин Твикса уснул, коту удалось выбраться из переноски. Бортпроводница поезда высадила его из вагона на остановке в Кирове, решив, что животное бездомное. Поиски кота не дали результатов. Его нашли замерзшим насмерть через несколько дней. Бортпроводницу отстранили от работы.
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