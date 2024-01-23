Челябинский депутат возглавит рабочую группу в Госдуме после смерти кота Твикса

Челябинский депутат Бурматов возглавит рабочую группу в Госдуме

23 января 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Бурматов возглавит рабочую группу по доработке правил перевозки животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов возглавит рабочую группу по правилам перевозки домашних животных после смерти кота Твикса. Работа над изменением правил начнется с февраля, сообщил депутат. «Мне поручено возглавить рабочую группу по совершенствованию правил перевозки животных в транспорте при комитете Госдумы по экологии. Рабочую группу соберем в начале февраля», — сообщил Бурматов в своем telegram-канале. Депутат отметил, что доработка правил сделает инциденты, произошедшие с котом Твиксом, невозможными. К обсуждению будут привлечены ведомства, перевозчики, зоозащитники и кинологи. По словам Бурматова, часть перевозчиков уже выразили согласие внести правки в условия транспортировки животных. Трагедия произошла 11 января. Когда хозяин Твикса уснул, коту удалось выбраться из переноски. Бортпроводница поезда высадила его из вагона на остановке в Кирове, решив, что животное бездомное. Поиски кота не дали результатов. Его нашли замерзшим насмерть через несколько дней. Бортпроводницу отстранили от работы.

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов возглавит рабочую группу по правилам перевозки домашних животных после смерти кота Твикса. Работа над изменением правил начнется с февраля, сообщил депутат. «Мне поручено возглавить рабочую группу по совершенствованию правил перевозки животных в транспорте при комитете Госдумы по экологии. Рабочую группу соберем в начале февраля», — сообщил Бурматов в своем telegram-канале. Депутат отметил, что доработка правил сделает инциденты, произошедшие с котом Твиксом, невозможными. К обсуждению будут привлечены ведомства, перевозчики, зоозащитники и кинологи. По словам Бурматова, часть перевозчиков уже выразили согласие внести правки в условия транспортировки животных. Трагедия произошла 11 января. Когда хозяин Твикса уснул, коту удалось выбраться из переноски. Бортпроводница поезда высадила его из вагона на остановке в Кирове, решив, что животное бездомное. Поиски кота не дали результатов. Его нашли замерзшим насмерть через несколько дней. Бортпроводницу отстранили от работы.