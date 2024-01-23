Челябинский депутат возглавит рабочую группу в Госдуме после смерти кота Твикса

Челябинский депутат Бурматов возглавит рабочую группу в Госдуме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Собрание координаторов партийных проектов ЕР. Челябинск, бурматов владимир
Бурматов возглавит рабочую группу по доработке правил перевозки животных Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов возглавит рабочую группу по правилам перевозки домашних животных после смерти кота Твикса. Работа над изменением правил начнется с февраля, сообщил депутат.

«Мне поручено возглавить рабочую группу по совершенствованию правил перевозки животных в транспорте при комитете Госдумы по экологии. Рабочую группу соберем в начале февраля», — сообщил Бурматов в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что доработка правил сделает инциденты, произошедшие с котом Твиксом, невозможными. К обсуждению будут привлечены ведомства, перевозчики, зоозащитники и кинологи. По словам Бурматова, часть перевозчиков уже выразили согласие внести правки в условия транспортировки животных.

Трагедия произошла 11 января. Когда хозяин Твикса уснул, коту удалось выбраться из переноски. Бортпроводница поезда высадила его из вагона на остановке в Кирове, решив, что животное бездомное. Поиски кота не дали результатов. Его нашли замерзшим насмерть через несколько дней. Бортпроводницу отстранили от работы.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов возглавит рабочую группу по правилам перевозки домашних животных после смерти кота Твикса. Работа над изменением правил начнется с февраля, сообщил депутат. «Мне поручено возглавить рабочую группу по совершенствованию правил перевозки животных в транспорте при комитете Госдумы по экологии. Рабочую группу соберем в начале февраля», — сообщил Бурматов в своем telegram-канале. Депутат отметил, что доработка правил сделает инциденты, произошедшие с котом Твиксом, невозможными. К обсуждению будут привлечены ведомства, перевозчики, зоозащитники и кинологи. По словам Бурматова, часть перевозчиков уже выразили согласие внести правки в условия транспортировки животных. Трагедия произошла 11 января. Когда хозяин Твикса уснул, коту удалось выбраться из переноски. Бортпроводница поезда высадила его из вагона на остановке в Кирове, решив, что животное бездомное. Поиски кота не дали результатов. Его нашли замерзшим насмерть через несколько дней. Бортпроводницу отстранили от работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...