Пермского депутата-хама Медведева лишат мандата

Пермская городская дума внесла в повестку заседания проект решения о прекращении депутатских полномочий Сергея Медведева, выпустившего хамский пост с критикой спецоперации. С такой инициативой выступил Илья Власов, руководитель фракции КПРФ в думе. Трансляция заседания проходит на сайте.
«На рассмотрение мной внесен проект решения о досрочном прекращении полномочий Сергея Юрьевича Медведева. Прошу включить рассмотрение этого вопроса последним. Докладчиком буду я сам», — отметил Власов.
До этого предложения гордума приняла решение об исключении Медведева из фракции КПРФ. По словам Власова, основанием для этого послужило личное заявление Медведева. Сергей Медведев раскритиковал спецоперацию в соцсети «ВКонтакте» 31 декабря. Скандал дошел до ЦК КПРФ, который потребовал разрешить ситуацию. Медведева исключили из партии. Он уехал за границу и начал изображать из себя жертву режима.
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