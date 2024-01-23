Пермского депутата-хама Медведева лишат мандата

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Заседание городской думы. Пермь, медведев сергей
Медведева исключили из фракции КПРФ в думе Фото:
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Пермский депутат от КПРФ публично выступил против СВО и уехал из России

Пермская городская дума внесла в повестку заседания проект решения о прекращении депутатских полномочий Сергея Медведева, выпустившего хамский пост с критикой спецоперации. С такой инициативой выступил Илья Власов, руководитель фракции КПРФ в думе. Трансляция заседания проходит на сайте.

«На рассмотрение мной внесен проект решения о досрочном прекращении полномочий Сергея Юрьевича Медведева. Прошу включить рассмотрение этого вопроса последним. Докладчиком буду я сам», — отметил Власов.

До этого предложения гордума приняла решение об исключении Медведева из фракции КПРФ. По словам Власова, основанием для этого послужило личное заявление Медведева. Сергей Медведев раскритиковал спецоперацию в соцсети «ВКонтакте» 31 декабря. Скандал дошел до ЦК КПРФ, который потребовал разрешить ситуацию. Медведева исключили из партии. Он уехал за границу и начал изображать из себя жертву режима.

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Пермская городская дума внесла в повестку заседания проект решения о прекращении депутатских полномочий Сергея Медведева, выпустившего хамский пост с критикой спецоперации. С такой инициативой выступил Илья Власов, руководитель фракции КПРФ в думе. Трансляция заседания проходит на сайте. «На рассмотрение мной внесен проект решения о досрочном прекращении полномочий Сергея Юрьевича Медведева. Прошу включить рассмотрение этого вопроса последним. Докладчиком буду я сам», — отметил Власов. До этого предложения гордума приняла решение об исключении Медведева из фракции КПРФ. По словам Власова, основанием для этого послужило личное заявление Медведева. Сергей Медведев раскритиковал спецоперацию в соцсети «ВКонтакте» 31 декабря. Скандал дошел до ЦК КПРФ, который потребовал разрешить ситуацию. Медведева исключили из партии. Он уехал за границу и начал изображать из себя жертву режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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