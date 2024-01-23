Тюменская госкомпания судится с фирмой свердловского политика

Агрофирма «Алтай» задолжала тюменской «ТАЛК Лизинг» 18 миллионов за оборудование

23 января 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Сельскохозяйственное оборудование находится в лизинге с 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Агрофирма «Байкаловская», принадлежащая экс-депутату думы Туринского городского округа Свердловской области Андрею Чукрееву, задолжала тюменской компании «ТАЛК Лизинг» по договорам лизинга сельхозоборудования. Пять исков на общую сумму 18,7 млн рублей зарегистрировано в Арбитражном суде Тюменской области, сообщает система «Электронное правосудие». «Пять исков, во всех случаях истец — АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания», ответчик — ООО «Агрофирма «Байкаловская». По всем искам назначены даты первых заседаний арбитражного суда», — говорится в карточках исков в электронной картотеке арбитражных дел. СБИС сообщает, что договоры лизинга находятся у учредителя «Байкаловской» — агрохолдинга «Алтай». Его соучредителем и генеральным директором является Андрей Чукреев, который с 2017 по 2022 год был заместителем спикера думы Туринского городского округа Свердловской области. Во всех исках от «ТАЛК Лизинг» агрохолдинг «Алтай» указан как третья сторона. В настоящий момент и агрохолдинг, и его дочерняя агрофирма имеют серьезные финансовые риски. В частности, СБИС отмечает низкую рентабельность и существенную сумму судебных дел. Кроме того, агрохолдинг «Алтай» находится в процессе судебного подтверждения банкротства. URA.RU направило запросы руководству «Байкаловской» и «ТАЛК Лизинг», на момент публикации ответы не поступили. Ранее URA.RU рассказало о том, что в тюменской лизинговой компании сменилось руководство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Агрофирма «Байкаловская», принадлежащая экс-депутату думы Туринского городского округа Свердловской области Андрею Чукрееву, задолжала тюменской компании «ТАЛК Лизинг» по договорам лизинга сельхозоборудования. Пять исков на общую сумму 18,7 млн рублей зарегистрировано в Арбитражном суде Тюменской области, сообщает система «Электронное правосудие». «Пять исков, во всех случаях истец — АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания», ответчик — ООО «Агрофирма «Байкаловская». По всем искам назначены даты первых заседаний арбитражного суда», — говорится в карточках исков в электронной картотеке арбитражных дел. СБИС сообщает, что договоры лизинга находятся у учредителя «Байкаловской» — агрохолдинга «Алтай». Его соучредителем и генеральным директором является Андрей Чукреев, который с 2017 по 2022 год был заместителем спикера думы Туринского городского округа Свердловской области. Во всех исках от «ТАЛК Лизинг» агрохолдинг «Алтай» указан как третья сторона. В настоящий момент и агрохолдинг, и его дочерняя агрофирма имеют серьезные финансовые риски. В частности, СБИС отмечает низкую рентабельность и существенную сумму судебных дел. Кроме того, агрохолдинг «Алтай» находится в процессе судебного подтверждения банкротства. URA.RU направило запросы руководству «Байкаловской» и «ТАЛК Лизинг», на момент публикации ответы не поступили. Ранее URA.RU рассказало о том, что в тюменской лизинговой компании сменилось руководство.