Главы МИД ЕС поддержали введение налога на прибыль от российских замороженных активов

Деньги с налога на прибыль от замороженных активов РФ будут собирать не напрямую

23 января 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

В ЕС одобрили сбор налога на прибыль с замороженных активов ЦБ России, но не напрямую Фото: Официальный сайт Европарламента Главы МИД Евросоюза согласились ввести налог на непредвиденные доходы от прибыли, которые получены от замороженных активов ЦБ России. При этом полученные с налогов деньги не будут конфисковываться напрямую. Об этом сообщает Bloomberg. «Министры иностранных дел ЕС дали свое политическое благословение на налог на непредвиденные доходы в понедельник», — передает газета . Отмечается, что налог будет распространяться на прибыль, полученную от замороженных активов Центробанка РФ. При этом подобный налог не будет конфисковывать прибыль напрямую. Ранее сообщалось, что западным странам грозят потери минимум в 288 миллиардов долларов в связи с конфискацией активов ЦБ РФ. Такой исход будет при условии, если Россия зеркально ответит на конфискацию своих активов.

Главы МИД Евросоюза согласились ввести налог на непредвиденные доходы от прибыли, которые получены от замороженных активов ЦБ России. При этом полученные с налогов деньги не будут конфисковываться напрямую. Об этом сообщает Bloomberg. «Министры иностранных дел ЕС дали свое политическое благословение на налог на непредвиденные доходы в понедельник», — передает газета. Отмечается, что налог будет распространяться на прибыль, полученную от замороженных активов Центробанка РФ. При этом подобный налог не будет конфисковывать прибыль напрямую. Ранее сообщалось, что западным странам грозят потери минимум в 288 миллиардов долларов в связи с конфискацией активов ЦБ РФ. Такой исход будет при условии, если Россия зеркально ответит на конфискацию своих активов.