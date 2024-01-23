Зам Куйвашева выдал депутатам методичку и ввел строгую отчетность на выборах

23 января 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Тема встречи Олега Чемезова с депутатами анонсировалась как «о текущих задачах членов фракции» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский политический вице-губернатор Олег Чемезов, как и анонсировало URA.RU, озвучил депутатам заксо от «Единой России» установки по агитации на президентских выборах. Как стало известно агентству, для депутатов, многим из которых запрещено агитировать за действующего главу государства Владимира Путина, составлен список тем, через которые можно аккуратно его продвигать. В этот список, поделился один из участников беседы, попали достижения в борьбе с антироссийскими санкциями, победы в импортозамещении, рост внутреннего регионального продукта, увеличение областного бюджета на 25%, развитие муниципалитетов (в формате «было-стало-будет»), обеспечение властью всех социальных обязательств. Депутаты также должны будут рассказывать о датах выборов (15-17 марта) и форматах голосования. Кроме того, для политиков ввели отчетность. До 17 марта они через главу фракции ЕР в заксо Елену Чечунову должны будут информировать губернаторскую резиденцию обо всех своих публичных мероприятиях. На встрече, по данным URA.RU, не было как минимум трех человек из 33 — бизнесмена Вячеслава Брозовского (ТК «Брозэкс»), Аркадия Чернецкого (первый зампред заксо) и Николая Рощупкина (исполнительный директор «Уралвагонзавода»). Причину отсутствия последнего собеседник агентства обозначил как уважительную. «Ему можно, он танки делает», — объяснил он. Сам Рощупкин заявил, что о встрече не слышал, анонсы не получал, находится на рабочем месте в Нижнем Тагиле (УВЗ расположен именно там). Вячеслав Брозовкий попасть на встречу не смог, так как уехал в Сургут на совет директоров. Аркадий Чернецкий также находится в командировке — в Новосибирске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский политический вице-губернатор Олег Чемезов, как и анонсировало URA.RU, озвучил депутатам заксо от «Единой России» установки по агитации на президентских выборах. Как стало известно агентству, для депутатов, многим из которых запрещено агитировать за действующего главу государства Владимира Путина, составлен список тем, через которые можно аккуратно его продвигать. В этот список, поделился один из участников беседы, попали достижения в борьбе с антироссийскими санкциями, победы в импортозамещении, рост внутреннего регионального продукта, увеличение областного бюджета на 25%, развитие муниципалитетов (в формате «было-стало-будет»), обеспечение властью всех социальных обязательств. Депутаты также должны будут рассказывать о датах выборов (15-17 марта) и форматах голосования. Кроме того, для политиков ввели отчетность. До 17 марта они через главу фракции ЕР в заксо Елену Чечунову должны будут информировать губернаторскую резиденцию обо всех своих публичных мероприятиях. На встрече, по данным URA.RU, не было как минимум трех человек из 33 — бизнесмена Вячеслава Брозовского (ТК «Брозэкс»), Аркадия Чернецкого (первый зампред заксо) и Николая Рощупкина (исполнительный директор «Уралвагонзавода»). Причину отсутствия последнего собеседник агентства обозначил как уважительную. «Ему можно, он танки делает», — объяснил он. Сам Рощупкин заявил, что о встрече не слышал, анонсы не получал, находится на рабочем месте в Нижнем Тагиле (УВЗ расположен именно там). Вячеслав Брозовкий попасть на встречу не смог, так как уехал в Сургут на совет директоров. Аркадий Чернецкий также находится в командировке — в Новосибирске.