Песков: Путин посетит Турцию до президентских выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до выборов президента России нынешний глава РФ Владимир Путин может посетить Турцию. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Визит Путина в Турцию может состояться до выборов президента РФ», — передает канал слова Пескова. Он также отметил, что поездка главы России в Северную Корею планируется после президентских выборов.
Ранее российский президент вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым и главой Египта Абдель Фаттахома ас-Сиси дал старт строительству четвертого блока АЭС «Эль-Дабаа». Путин поручил Лихачеву нажать красную кнопку, после чего была запущена заливка бетона для строительства блока.
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