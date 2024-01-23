Песков: Путин посетит Турцию до президентских выборов

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, песков дмитрий
По словам Пескова, после выборов президента Путин планирует поехать в КНДР Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до выборов президента России нынешний глава РФ Владимир Путин может посетить Турцию. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Визит Путина в Турцию может состояться до выборов президента РФ», — передает канал слова Пескова. Он также отметил, что поездка главы России в Северную Корею планируется после президентских выборов.

Ранее российский президент вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым и главой Египта Абдель Фаттахома ас-Сиси дал старт строительству четвертого блока АЭС «Эль-Дабаа». Путин поручил Лихачеву нажать красную кнопку, после чего была запущена заливка бетона для строительства блока.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до выборов президента России нынешний глава РФ Владимир Путин может посетить Турцию. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Визит Путина в Турцию может состояться до выборов президента РФ», — передает канал слова Пескова. Он также отметил, что поездка главы России в Северную Корею планируется после президентских выборов. Ранее российский президент вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым и главой Египта Абдель Фаттахома ас-Сиси дал старт строительству четвертого блока АЭС «Эль-Дабаа». Путин поручил Лихачеву нажать красную кнопку, после чего была запущена заливка бетона для строительства блока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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