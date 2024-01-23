Политика Песков: Путин посетит Турцию до президентских выборов 23 января 2024 в 17:31 Размер текста - 17 + По словам Пескова, после выборов президента Путин планирует поехать в КНДР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до выборов президента России нынешний глава РФ Владимир Путин может посетить Турцию. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Визит Путина в Турцию может состояться до выборов президента РФ», — передает канал слова Пескова. Он также отметил, что поездка главы России в Северную Корею планируется после президентских выборов. Ранее российский президент вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым и главой Египта Абдель Фаттахома ас-Сиси дал старт строительству четвертого блока АЭС «Эль-Дабаа». Путин поручил Лихачеву нажать красную кнопку, после чего была запущена заливка бетона для строительства блока. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до выборов президента России нынешний глава РФ Владимир Путин может посетить Турцию. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Визит Путина в Турцию может состояться до выборов президента РФ», — передает канал слова Пескова. Он также отметил, что поездка главы России в Северную Корею планируется после президентских выборов. Ранее российский президент вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым и главой Египта Абдель Фаттахома ас-Сиси дал старт строительству четвертого блока АЭС «Эль-Дабаа». Путин поручил Лихачеву нажать красную кнопку, после чего была запущена заливка бетона для строительства блока. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям