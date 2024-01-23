В Тюмени арестовали пособника участников перестрелки мигрантов

Мужчина арестован до 5 марта, свою вину он не признал (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени отправили под стражу мужчину, который помогал мигрантам, устроившим стрельбу и покушение на убийство в одном из дворов 5 января. Именно он доложил сообщникам, что жертвы, которых они хотели убить, находятся в припаркованном автомобиле. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Заключен под стражу Фуад Я. 1990 года рождения. Находясь в автомобиле во дворе дома по улице Муравленко, он заметил машину, в которой были двое мужчин. Заведомо зная о том, что их хотят убить установленные следствием лица и желая оказать им содействие, Фуад сообщил им об увиденном. Преступники заехали во двор, вышли из авто и произвели множество хаотичных выстрелов по автомобилю, в котором находились мужчины», — рассказали в пресс-службе.

Речь идет о перестрелке, произошедшей утром 5 января и попавшей на видео. В ней пострадали два человека, являвшиеся целями убийства. Преступники, напавшие на них, объявлены в федеральный розыск. По данным следствия, мужчины родом из одной из закавказских республик.