Участников тюменской перестрелки мигрантов объявили в федеральный розыск

10 января 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Перестрелка мигрантов произошла в Тюмени утром 5 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участников перестрелки, которая произошла утром 5 января во дворе одной из тюменских многоэтажек, объявили в федеральный розыск. Об этом стало известно журналистам. Как предполагает следствие, все они являются выходцами одной из республик Закавказья. «В результате стрельбы мужчине было причинено ранение плеча. Пострадавший был госпитализирован, ему оказана медицинская помощь. Также, в ходе покушения на убийство ранение получил знакомый потерпевшего 1986 г. р. По подозрению в совершении покушения на убийство задержан мужчина. Остальные лица, причастные к совершению преступления, объявлены в федеральный розыск. Принимаются меры к их задержанию», — сообщили официальные представители СУ СК РФ по Тюменской области журналистам программы «Вести. Дежурная часть». В СК уточнили, что конфликт произошел между выходцами одной из республик Закавказья. В квартирах участников перестрелки прошли обыски. Ранее агентство писало о том, что утром 5 января в одном из дворов по ул. Муравленко в Тюмени произошла потасовка со стрельбой. Одному из участников драки понадобилась медицинская помощь, однако от госпитализации он отказался. После инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство. Глава СК Александр Бастрыкин взял ход его расследования на контроль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участников перестрелки, которая произошла утром 5 января во дворе одной из тюменских многоэтажек, объявили в федеральный розыск. Об этом стало известно журналистам. Как предполагает следствие, все они являются выходцами одной из республик Закавказья. «В результате стрельбы мужчине было причинено ранение плеча. Пострадавший был госпитализирован, ему оказана медицинская помощь. Также, в ходе покушения на убийство ранение получил знакомый потерпевшего 1986 г. р. По подозрению в совершении покушения на убийство задержан мужчина. Остальные лица, причастные к совершению преступления, объявлены в федеральный розыск. Принимаются меры к их задержанию», — сообщили официальные представители СУ СК РФ по Тюменской области журналистам программы «Вести. Дежурная часть». В СК уточнили, что конфликт произошел между выходцами одной из республик Закавказья. В квартирах участников перестрелки прошли обыски. Ранее агентство писало о том, что утром 5 января в одном из дворов по ул. Муравленко в Тюмени произошла потасовка со стрельбой. Одному из участников драки понадобилась медицинская помощь, однако от госпитализации он отказался. После инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство. Глава СК Александр Бастрыкин взял ход его расследования на контроль.