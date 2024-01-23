Reuters: нападения хуситов в Красном море являются угрозой для РФ

23 января 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Атаки хуситов вынуждают российские танкеры с нефтью менять свои маршруты, подчеркивает Reuters Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Военная операция США и Великобритании против хуситов Регулярные атаки хуситов на суда, проходящие через Суэцкий канал и Красное море, могут обострить отношения между Россией и Саудовской Аравией. Нападения вынуждают российские танкеры с нефтью менять свои маршруты, сообщают международные аналитики. «Сейчас ситуация меняется, и это может посеять раздор в одном из наиболее прочных альянсов мирового нефтяного рынка: России и Саудовской Аравии», — уточняют аналитики. Их слова приводит агентство Reuters. Они отмечают, что из-за атак хуситов менять маршруты приходится и танкерам с партиями нефти из России, что заметно повышает стоимость доставки. Кроме того, эксперты считают, что Саудовская Аравия может воспользоваться текущей ситуацией и вытеснить российскую нефть из азиатских рынков. Все это может привести к глобальной ценовой войне. Ночью 12 января США и Великобритания начали совместную военную операцию против движения хуситов из Йемена. До этого боевики неоднократно атаковали торговые суда. В разговоре с URA.RU экономист Максим Чирков рассказал о положительной стороне конфликта для России. По его мнению, он приведет к повышению цен на нефть и газ. «Это еще больше подчеркнет важность России как политического и геополитического игрока», — подчеркнул эксперт.

Регулярные атаки хуситов на суда, проходящие через Суэцкий канал и Красное море, могут обострить отношения между Россией и Саудовской Аравией. Нападения вынуждают российские танкеры с нефтью менять свои маршруты, сообщают международные аналитики. «Сейчас ситуация меняется, и это может посеять раздор в одном из наиболее прочных альянсов мирового нефтяного рынка: России и Саудовской Аравии», — уточняют аналитики. Их слова приводит агентство Reuters. Они отмечают, что из-за атак хуситов менять маршруты приходится и танкерам с партиями нефти из России, что заметно повышает стоимость доставки. Кроме того, эксперты считают, что Саудовская Аравия может воспользоваться текущей ситуацией и вытеснить российскую нефть из азиатских рынков. Все это может привести к глобальной ценовой войне. Ночью 12 января США и Великобритания начали совместную военную операцию против движения хуситов из Йемена. До этого боевики неоднократно атаковали торговые суда. В разговоре с URA.RU экономист Максим Чирков рассказал о положительной стороне конфликта для России. По его мнению, он приведет к повышению цен на нефть и газ. «Это еще больше подчеркнет важность России как политического и геополитического игрока», — подчеркнул эксперт.