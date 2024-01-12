Что станет с ценами на нефть из-за ситуации в Йемене

Экономист Чирков спрогнозировал рост цен на нефть, газ и логистику из-за Йемена

12 января 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Россия заработает, благодаря ситуации на Ближнем Востоке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Цены на нефть, газ и другие источники энергии вырастут из-за конфликта в Йемене, что поможет России заработать дополнительные средства. Об этом сообщил в беседе с URA.RU доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков, отметив, что также пострадает экономика Запада и возникнут проблемы с помощью Украине. Цены на энергоносители Новость по теме США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене: главное к этому часу «Мы традиционно добываем и продаем энергоносители, в частности, нефть. Для России будут хорошие последствия, если нефть будет гораздо лучше продаваться, потому что альтернативные поставки могут быть блокированы. Это еще больше подчеркнет важность России, как политического, геополитического игрока. Скорее сложившаяся ситуация спровоцирует рост цен не только на нефть, но и на газ, и на альтернативные источники энергии, что России тоже интересно», — сказал Максим Чирков. С экономистом согласился независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. В беседе с URA.RU он подчеркнул, что компании РФ хорошо заработают на росте цен на нефть. «В краткосрочном периоде российские компании заработают на повышении цен. Дальше все стабилизируется. Высокими цены будут недолго, так как иначе нефть станут долго меньше покупать», — высказал опасение эксперт. Опасности для Запада По словам Демидова, в мире ситуация с нефтью может усугубиться. «Это мусульмане-шииты. Есть подозрение, что их поддерживает Иран. Соответственно, этот конфликт может распространиться на него. Если это случится, Иран может перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около 20% всей нефти в мире. Если это произойдет, это будет, конечно, катастрофа для Запада. Нефть будет пробивать все возможные логические цифры», — подчеркнул собеседник агентства. Новость по теме Аналитик Юшков: мятеж в Эквадоре грозит изменить цены на нефть При этом трейдеры тоже постараются воспользоваться этой ситуацией, уверен специалист. «Они могут задрать цену настолько высокую ради прибыли, что даже сложно предположить, какую. В 1970-тые годы был арабо-израильский конфликт, тогда ввели эмбарго против Израиля и стран, которые помогали ему за поставку нефти. В следствии чего цены на нее выросла в три или четыре раза. Но тогда не было практически трейдеров, стоимость выросла по техническим причинам. Сейчас она ничем не ограничивается. Только желанием заработать», — объяснил Демидов. Европа пострадает из-за сложностей с поставками, отметил Чирков. «Есть повышенные риски, которые связаны с тем, что фактически идут боевые действия в этом регионе. Логистика пострадает. Это связующий путь между Европой и Азией. Там большие товарообороты и поток грузов. Сейчас все это становится дороже, и транспортировка по времени на 10 дней будет идти дольше. Эта ситуация сделает более выгодными альтернативные маршруты транспортировки, в том числе и через Россию, с использованием транспортных коридоров на север-юг. Также в перспективе может быть более востребован северный морской путь», — добавил эксперт. Ситуация в Йемене отвлечет от СВО Новость по теме На Украине начали шантажировать Запад из-за недостаточной помощи Запад ввязался в новый конфликт, что значительно снизит помощь Украине и привлекательность финансовой инфраструктуры. «Киеву проблематично выделять средства, а сейчас эти деньги нужно делить на другие страны. В целом разгорающаяся ситуация на Ближнем Востоке отвлекает от Украины. Для Запада это критично, учитывая начинающийся кризис в его экономиках и угрозу рецессии. Это кризис доверия в западной финансовой экономической инфраструктуре. Он потерял основной источник своего экономического развития. Это привлечение средств со всего мира, потому что доверие к западной финансовой инфраструктуре снизилось до критического уровня для огромного количества людей и государств», — заключил Чирков. Военно-морские силы Йемена, авиация нанесли удар по кораблю США в Красном море. В ночь с 11 на 12 января Америка и Великобритания начали ответную военную операцию. Решение было принято из-за игнорирования хуситскими повстанцами ультиматумов о прекращении атак на суда, проходящие транзитом через Красное море. Также они напали на торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на это Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. Представитель МИД Мария Захарова обвинила США в нарушении норм международного права. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цены на нефть, газ и другие источники энергии вырастут из-за конфликта в Йемене, что поможет России заработать дополнительные средства. Об этом сообщил в беседе с URA.RU доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков, отметив, что также пострадает экономика Запада и возникнут проблемы с помощью Украине. «Мы традиционно добываем и продаем энергоносители, в частности, нефть. Для России будут хорошие последствия, если нефть будет гораздо лучше продаваться, потому что альтернативные поставки могут быть блокированы. Это еще больше подчеркнет важность России, как политического, геополитического игрока. Скорее сложившаяся ситуация спровоцирует рост цен не только на нефть, но и на газ, и на альтернативные источники энергии, что России тоже интересно», — сказал Максим Чирков. С экономистом согласился независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. В беседе с URA.RU он подчеркнул, что компании РФ хорошо заработают на росте цен на нефть. «В краткосрочном периоде российские компании заработают на повышении цен. Дальше все стабилизируется. Высокими цены будут недолго, так как иначе нефть станут долго меньше покупать», — высказал опасение эксперт. По словам Демидова, в мире ситуация с нефтью может усугубиться. «Это мусульмане-шииты. Есть подозрение, что их поддерживает Иран. Соответственно, этот конфликт может распространиться на него. Если это случится, Иран может перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около 20% всей нефти в мире. Если это произойдет, это будет, конечно, катастрофа для Запада. Нефть будет пробивать все возможные логические цифры», — подчеркнул собеседник агентства. При этом трейдеры тоже постараются воспользоваться этой ситуацией, уверен специалист. «Они могут задрать цену настолько высокую ради прибыли, что даже сложно предположить, какую. В 1970-тые годы был арабо-израильский конфликт, тогда ввели эмбарго против Израиля и стран, которые помогали ему за поставку нефти. В следствии чего цены на нее выросла в три или четыре раза. Но тогда не было практически трейдеров, стоимость выросла по техническим причинам. Сейчас она ничем не ограничивается. Только желанием заработать», — объяснил Демидов. Европа пострадает из-за сложностей с поставками, отметил Чирков. «Есть повышенные риски, которые связаны с тем, что фактически идут боевые действия в этом регионе. Логистика пострадает. Это связующий путь между Европой и Азией. Там большие товарообороты и поток грузов. Сейчас все это становится дороже, и транспортировка по времени на 10 дней будет идти дольше. Эта ситуация сделает более выгодными альтернативные маршруты транспортировки, в том числе и через Россию, с использованием транспортных коридоров на север-юг. Также в перспективе может быть более востребован северный морской путь», — добавил эксперт. Запад ввязался в новый конфликт, что значительно снизит помощь Украине и привлекательность финансовой инфраструктуры. «Киеву проблематично выделять средства, а сейчас эти деньги нужно делить на другие страны. В целом разгорающаяся ситуация на Ближнем Востоке отвлекает от Украины. Для Запада это критично, учитывая начинающийся кризис в его экономиках и угрозу рецессии. Это кризис доверия в западной финансовой экономической инфраструктуре. Он потерял основной источник своего экономического развития. Это привлечение средств со всего мира, потому что доверие к западной финансовой инфраструктуре снизилось до критического уровня для огромного количества людей и государств», — заключил Чирков. Военно-морские силы Йемена, авиация нанесли удар по кораблю США в Красном море. В ночь с 11 на 12 января Америка и Великобритания начали ответную военную операцию. Решение было принято из-за игнорирования хуситскими повстанцами ультиматумов о прекращении атак на суда, проходящие транзитом через Красное море. Также они напали на торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на это Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. Представитель МИД Мария Захарова обвинила США в нарушении норм международного права.