Половина населения ЯНАО сможет пройти бесплатное медобследование

23 января 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Чаще всего в ходе медосмотров у пациентов выявляют сердечно-сосудистые заболевания Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Ямала рассчитывают на то, что в течение года 250 тысяч жителей округа пройдут бесплатную диспансеризацию и профилактические осмотры. В случаях выявления признаков хронических неинфекционных заболеваний пациентов направят к узкопрофильным специалистам, рассказали URA.RU в правительстве округа. «В этом году 215 тысяч северян пройдут диспансеризацию, еще 36 тысяч человек — профилактический осмотр. Это почти на четверть больше, чем в прошлом году. Диспансеризация проводится в два этапа. Первый необходим, чтобы выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний. Те, кто нуждается в дополнительном обследовании, направляются на консультацию и уточнение диагноза к узкопрофильным специалистам», — говорится в сообщении на сайте правительства округа. Чаще всего в ходе медосмотров у пациентов выявляют сердечно-сосудистые заболевания. «У каждого четвертого жителя Ямала — повышенное артериальное давление, у каждого третьего — повышенный уровень холестерина», — цитируют в правительстве округа главного профилактолога ЯНАО Сергея Токарева. Записаться на профилактический медицинский осмотр можно на портале госуслуг и в колл-центре поликлиник. Врачи ведут прием не только в будни, но и по субботам. В прошлом году диспансеризацию прошли 193 тысячи ямальцев. Здоровыми врачи признали 18,4% обследованных. Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе качество медицины опирается на квалифицированного врача. Об этом заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Ямала рассчитывают на то, что в течение года 250 тысяч жителей округа пройдут бесплатную диспансеризацию и профилактические осмотры. В случаях выявления признаков хронических неинфекционных заболеваний пациентов направят к узкопрофильным специалистам, рассказали URA.RU в правительстве округа. «В этом году 215 тысяч северян пройдут диспансеризацию, еще 36 тысяч человек — профилактический осмотр. Это почти на четверть больше, чем в прошлом году. Диспансеризация проводится в два этапа. Первый необходим, чтобы выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний. Те, кто нуждается в дополнительном обследовании, направляются на консультацию и уточнение диагноза к узкопрофильным специалистам», — говорится в сообщении на сайте правительства округа. Чаще всего в ходе медосмотров у пациентов выявляют сердечно-сосудистые заболевания. «У каждого четвертого жителя Ямала — повышенное артериальное давление, у каждого третьего — повышенный уровень холестерина», — цитируют в правительстве округа главного профилактолога ЯНАО Сергея Токарева. Записаться на профилактический медицинский осмотр можно на портале госуслуг и в колл-центре поликлиник. Врачи ведут прием не только в будни, но и по субботам. В прошлом году диспансеризацию прошли 193 тысячи ямальцев. Здоровыми врачи признали 18,4% обследованных. Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе качество медицины опирается на квалифицированного врача. Об этом заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов.