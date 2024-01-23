Путин потеснит влияние США в Египте

23 января 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Путин дал старт новому этапу строительства АЭС в Египте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запуском нового этапа строительства атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте Владимир Путин создает высокий уровень доверия арабской республики к России. Это касается развития взаимовыгодных политических и экономических отношений двух стран. Эксперт, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев в разговоре с URA.RU выразил мнение, что внимание первого лица к этому проекту на африканском континенте — большая геополитическая игра. «Начинается новый этап строительства первой АЭС в Египте, важнейшего для российско-египетских отношений проекта. Его реализация, без сомнения, внесет значимый вклад в развитие египетской экономики, поможет укрепить ее энергетическую базу», — заявил глава государства в ходе торжественного мероприятия. До того как дать старт заливке бетона в основание четвертого энергоблока, Путин успокоил власти Египта: Россия будет помогать стране по целому ряду направлений. Речь идет о создании современных производств, квалифицированных рабочих мест, решении социальных вопросов. «Будем это делать вместе, поскольку новая энергетическая система позволяет все это делать. Это по-настоящему флагманский проект в лучших традициях нашего двустороннего сотрудничества», — пояснил он. «Выполнение значительного объема заказов, необходимых для будущей АЭС, локализовано в Египте, и это открывает широкие возможности для привлечения в проект египетского бизнеса, — продолжил Путин. — В рамках сотрудничества по „Эль-Дабаа“ российская сторона готовит для Египта профильных высококвалифицированных специалистов <…> Мы оказываем египетским друзьям содействие на всем жизненном цикле атомного проекта, включая обязательства по долгосрочной поставке реакторного топлива, техническому обслуживанию АЭС, а также по обращению с отработавшим ядерным материалом. Делаем все, чтобы в экономике Египта получила развитие принципиально новая отрасль — атомная энергетика». Также глава государства отметил успехи в рамках двустороннего сотрудничества. Так, совместный товарооборот, по словам президента, за 10 месяцев 2023 года увеличился на 20%. Ведутся совместные проекты в области топливно-энергетической отрасли, в сельском хозяйстве, в продовольственной кооперации. Путин упомянул и о создании российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Участие Владимира Путина в торжественном мероприятии по заливке бетона на четвертом энергоблоке АЭС «Эль-Дабаа» — проявление особого внимания главы государства к Египту и президенту арабской республики Абдул-Фаттаху Ас-Сиси, утверждает руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. «Это геополитическая игра. Египет маневрирует, поскольку его основной партнер США и Каир ориентирован туда. Мы заинтересованы в том, чтобы „оторвать“ Египет от Штатов. В этом ключе для России арабская республика крайне важна», — пояснил эксперт. «В нынешней сложной международной обстановке геополитические интересы России, интересы в укреплении международной безопасности, международной позиции требуют развития интенсивных отношений с африканскими, арабскими странами, и с Египтом как крупнейшей арабской страной, — продолжил Шмелев. — Поэтому мы играем в эту геополитическую игру. Москва тем самым хочет создать высокий уровень доверия между Россией и Египтом». При этом эксперт напомнил, что Россия заинтересована в Египте и с экономической точки зрения: «Если посмотреть на объем товарооборота между Россией и Египтом, а также Россией и африканскими странами, то примерно треть объема товарооборота России приходится на Египет. Это наш главный торговый партнер в Африке. Мы рассчитываем через Египет „войти в Африку“ и укрепить там свои позиции». АЭС «Эль-Дабаа» расположится на берегу Средиземного моря, близ города Эль-Аламейн в мухафазе Матрух. В состав атомной электростанции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками. Проект сооружения реализуется корпорацией «Росатом». Само соглашение между Россией и Египтом о строительстве станции было подписано в 2015 году, а ввод в эксплуатацию ожидается в 2026 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запуском нового этапа строительства атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте Владимир Путин создает высокий уровень доверия арабской республики к России. Это касается развития взаимовыгодных политических и экономических отношений двух стран. Эксперт, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев в разговоре с URA.RU выразил мнение, что внимание первого лица к этому проекту на африканском континенте — большая геополитическая игра. «Начинается новый этап строительства первой АЭС в Египте, важнейшего для российско-египетских отношений проекта. Его реализация, без сомнения, внесет значимый вклад в развитие египетской экономики, поможет укрепить ее энергетическую базу», — заявил глава государства в ходе торжественного мероприятия. До того как дать старт заливке бетона в основание четвертого энергоблока, Путин успокоил власти Египта: Россия будет помогать стране по целому ряду направлений. Речь идет о создании современных производств, квалифицированных рабочих мест, решении социальных вопросов. «Будем это делать вместе, поскольку новая энергетическая система позволяет все это делать. Это по-настоящему флагманский проект в лучших традициях нашего двустороннего сотрудничества», — пояснил он. «Выполнение значительного объема заказов, необходимых для будущей АЭС, локализовано в Египте, и это открывает широкие возможности для привлечения в проект египетского бизнеса, — продолжил Путин. — В рамках сотрудничества по „Эль-Дабаа“ российская сторона готовит для Египта профильных высококвалифицированных специалистов <…> Мы оказываем египетским друзьям содействие на всем жизненном цикле атомного проекта, включая обязательства по долгосрочной поставке реакторного топлива, техническому обслуживанию АЭС, а также по обращению с отработавшим ядерным материалом. Делаем все, чтобы в экономике Египта получила развитие принципиально новая отрасль — атомная энергетика». Также глава государства отметил успехи в рамках двустороннего сотрудничества. Так, совместный товарооборот, по словам президента, за 10 месяцев 2023 года увеличился на 20%. Ведутся совместные проекты в области топливно-энергетической отрасли, в сельском хозяйстве, в продовольственной кооперации. Путин упомянул и о создании российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Участие Владимира Путина в торжественном мероприятии по заливке бетона на четвертом энергоблоке АЭС «Эль-Дабаа» — проявление особого внимания главы государства к Египту и президенту арабской республики Абдул-Фаттаху Ас-Сиси, утверждает руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. «Это геополитическая игра. Египет маневрирует, поскольку его основной партнер США и Каир ориентирован туда. Мы заинтересованы в том, чтобы „оторвать“ Египет от Штатов. В этом ключе для России арабская республика крайне важна», — пояснил эксперт. «В нынешней сложной международной обстановке геополитические интересы России, интересы в укреплении международной безопасности, международной позиции требуют развития интенсивных отношений с африканскими, арабскими странами, и с Египтом как крупнейшей арабской страной, — продолжил Шмелев. — Поэтому мы играем в эту геополитическую игру. Москва тем самым хочет создать высокий уровень доверия между Россией и Египтом». При этом эксперт напомнил, что Россия заинтересована в Египте и с экономической точки зрения: «Если посмотреть на объем товарооборота между Россией и Египтом, а также Россией и африканскими странами, то примерно треть объема товарооборота России приходится на Египет. Это наш главный торговый партнер в Африке. Мы рассчитываем через Египет „войти в Африку“ и укрепить там свои позиции». АЭС «Эль-Дабаа» расположится на берегу Средиземного моря, близ города Эль-Аламейн в мухафазе Матрух. В состав атомной электростанции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками. Проект сооружения реализуется корпорацией «Росатом». Само соглашение между Россией и Египтом о строительстве станции было подписано в 2015 году, а ввод в эксплуатацию ожидается в 2026 году.