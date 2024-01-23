Курганцам, эвакуированным из высоток, назвали условие возвращения в квартиры

Эвакуированные из курганских высоток жильцы ждут завершения проверок в домах

23 января 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

В Кургане проверят эвакуированные высотки на наличие трещин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Землетрясение в Кургане Курганские власти предупредили жильцов, эвакуированных из двух многоэтажных домов, что им придется дождаться окончания обследования. Горожане, переселенные в гостиницу «Курган», смогут остаться там до конца проверочных действий. Об этом сообщает администрация города. «Жители домов по Гоголя, 109 и Куйбышева, 15, которые ночью были отселены в гостиницу „Курган“, смогут там оставаться до окончания обследования домов. Оно будет проведено с помощью мобильного диагностического комплекса „Струна“ ВНИИ ГО МЧС России», — информирует telegram-канал администрации. Обследование «Струной» начнется 24 января. После обследования будет вынесено решение, о котором сообщат жильцам. По данным источников URA.RU, в настоящее время проверяющие обследуют внутридомовые помещения — подъезды и выборочно квартиры — на наличие трещин. После обследования домов спецтехникой будет приниматься решение о возможности возвращения жильцов в дома. Находящиеся в гостинице жильцы получат от властей горячее питание до конца обследования. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС поможет курганским властям проверить эвакуированные высотки на наличие дефектов. Для этого доставят спецоборудование из Москвы. Устройство будет улавливать колебания здания при создании искусственного удара. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские власти предупредили жильцов, эвакуированных из двух многоэтажных домов, что им придется дождаться окончания обследования. Горожане, переселенные в гостиницу «Курган», смогут остаться там до конца проверочных действий. Об этом сообщает администрация города. «Жители домов по Гоголя, 109 и Куйбышева, 15, которые ночью были отселены в гостиницу „Курган“, смогут там оставаться до окончания обследования домов. Оно будет проведено с помощью мобильного диагностического комплекса „Струна“ ВНИИ ГО МЧС России», — информирует telegram-канал администрации. Обследование «Струной» начнется 24 января. После обследования будет вынесено решение, о котором сообщат жильцам. По данным источников URA.RU, в настоящее время проверяющие обследуют внутридомовые помещения — подъезды и выборочно квартиры — на наличие трещин. После обследования домов спецтехникой будет приниматься решение о возможности возвращения жильцов в дома. Находящиеся в гостинице жильцы получат от властей горячее питание до конца обследования. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС поможет курганским властям проверить эвакуированные высотки на наличие дефектов. Для этого доставят спецоборудование из Москвы. Устройство будет улавливать колебания здания при создании искусственного удара.