В Копейске изменят маршруты автобусов по просьбе пассажиров

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, маршруты автобусов №11, №23 и №29 изменят по просьбам жителей города. Для маршрутной сети также приобрели 19 новых автобусов, сообщили в пресс-службе челябинского перевозчика.
«Для недопущения срыва транспортного обслуживания по просьбе жителей было изменено движение автобусных маршрутов №11, №23 и №29. Также закуплено 19 новых автобусов и определена маршрутная сеть Копейского городского округа», — уточнили URA.RU в пресс-службе компании.
Десять автобусов большого класса уже выведены на маршруты. В феврале в работу будут запущены семь автобусов среднего и два малого классов. Водительский состав планируют укомплектовать в полном объеме в ближайшее время.
Ранее URA.RU сообщало о транспортной реформе в Копейске. С 1 января транспорт в городе перевели на регулируемый тариф. Маршрутные такси заменили автобусами, из-за чего интервал движения увеличился. Позже был начат активный набор водителей, чтобы усилить работу маршрутов.
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