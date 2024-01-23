В Копейске изменят маршруты автобусов по просьбе пассажиров

23 января 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Маршруты автобусов №11, №23 и №29 скорректируют по просьбам жителей Копейска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, маршруты автобусов №11, №23 и №29 изменят по просьбам жителей города. Для маршрутной сети также приобрели 19 новых автобусов, сообщили в пресс-службе челябинского перевозчика. «Для недопущения срыва транспортного обслуживания по просьбе жителей было изменено движение автобусных маршрутов №11, №23 и №29. Также закуплено 19 новых автобусов и определена маршрутная сеть Копейского городского округа», — уточнили URA.RU в пресс-службе компании. Десять автобусов большого класса уже выведены на маршруты. В феврале в работу будут запущены семь автобусов среднего и два малого классов. Водительский состав планируют укомплектовать в полном объеме в ближайшее время. Ранее URA.RU сообщало о транспортной реформе в Копейске. С 1 января транспорт в городе перевели на регулируемый тариф. Маршрутные такси заменили автобусами, из-за чего интервал движения увеличился. Позже был начат активный набор водителей, чтобы усилить работу маршрутов.

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, маршруты автобусов №11, №23 и №29 изменят по просьбам жителей города. Для маршрутной сети также приобрели 19 новых автобусов, сообщили в пресс-службе челябинского перевозчика. «Для недопущения срыва транспортного обслуживания по просьбе жителей было изменено движение автобусных маршрутов №11, №23 и №29. Также закуплено 19 новых автобусов и определена маршрутная сеть Копейского городского округа», — уточнили URA.RU в пресс-службе компании. Десять автобусов большого класса уже выведены на маршруты. В феврале в работу будут запущены семь автобусов среднего и два малого классов. Водительский состав планируют укомплектовать в полном объеме в ближайшее время. Ранее URA.RU сообщало о транспортной реформе в Копейске. С 1 января транспорт в городе перевели на регулируемый тариф. Маршрутные такси заменили автобусами, из-за чего интервал движения увеличился. Позже был начат активный набор водителей, чтобы усилить работу маршрутов.