В Копейске усилят работу маршрутов автобусов

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В городе набирают водителей автобусов Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, намерены усилить работу маршрутов автобусов. В местный МУП активно набирают водителей, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора.

«Основная задача — усилить работу существующих маршрутов, обеспечить приемлемые интервалы движения транспорта. Для чего муниципальным предприятием ведется активная работа по набору водителей», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В миндоре уточнили, что схема маршрутов, которая была принята с 1 января 2024 года, является актуальной. В расписание будут внесены корректировки в процессе работы.

«По состоянию на 16 января на линию вышло 42 автобуса из 53 в соответствии с государственными контрактами, из них МУП „КПА“ — 31 автобус из 41 и ООО „Меркурий“ — 11 автобусов из 12. После решения проблемы дефицита кадров будет рассмотрена возможность усиления планового выпуска дополнительными машинами», — добавили в пресс-службе ведомства.

В миндоре заявили, что у копейского МУПа есть 80 единиц техники, из которых более 50 находятся в рабочем состоянии. В декабре 2023 года прибыли десять машин большого класса, которые уже работают на линии. Также в конце января — начале февраля планируется дополнительная поставка еще девяти автобусов марки ПАЗ среднего и малого класса.

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 января в Копейске была проведена реформа транспортной сети с переводом маршрутов автобусов на регулируемый тариф. После смены маршруток более вместительными автобусами их интервал движения увеличился, а люди начали замерзать на остановках. Жители Копейска потребовали пересмотреть принятые график и маршруты, вернув маршрутки на ряд направлений в поселки. После инспекции Копейска замминистра миндора Александр Егоров заявил об усилении ряда местных и междугородных маршрутов.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, намерены усилить работу маршрутов автобусов. В местный МУП активно набирают водителей, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора. «Основная задача — усилить работу существующих маршрутов, обеспечить приемлемые интервалы движения транспорта. Для чего муниципальным предприятием ведется активная работа по набору водителей», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В миндоре уточнили, что схема маршрутов, которая была принята с 1 января 2024 года, является актуальной. В расписание будут внесены корректировки в процессе работы. «По состоянию на 16 января на линию вышло 42 автобуса из 53 в соответствии с государственными контрактами, из них МУП „КПА“ — 31 автобус из 41 и ООО „Меркурий“ — 11 автобусов из 12. После решения проблемы дефицита кадров будет рассмотрена возможность усиления планового выпуска дополнительными машинами», — добавили в пресс-службе ведомства. В миндоре заявили, что у копейского МУПа есть 80 единиц техники, из которых более 50 находятся в рабочем состоянии. В декабре 2023 года прибыли десять машин большого класса, которые уже работают на линии. Также в конце января — начале февраля планируется дополнительная поставка еще девяти автобусов марки ПАЗ среднего и малого класса. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 января в Копейске была проведена реформа транспортной сети с переводом маршрутов автобусов на регулируемый тариф. После смены маршруток более вместительными автобусами их интервал движения увеличился, а люди начали замерзать на остановках. Жители Копейска потребовали пересмотреть принятые график и маршруты, вернув маршрутки на ряд направлений в поселки. После инспекции Копейска замминистра миндора Александр Егоров заявил об усилении ряда местных и междугородных маршрутов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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