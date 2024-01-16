В Копейске усилят работу маршрутов автобусов

16 января 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

В городе набирают водителей автобусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, намерены усилить работу маршрутов автобусов. В местный МУП активно набирают водителей, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора. «Основная задача — усилить работу существующих маршрутов, обеспечить приемлемые интервалы движения транспорта. Для чего муниципальным предприятием ведется активная работа по набору водителей», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В миндоре уточнили, что схема маршрутов, которая была принята с 1 января 2024 года, является актуальной. В расписание будут внесены корректировки в процессе работы. «По состоянию на 16 января на линию вышло 42 автобуса из 53 в соответствии с государственными контрактами, из них МУП „КПА“ — 31 автобус из 41 и ООО „Меркурий“ — 11 автобусов из 12. После решения проблемы дефицита кадров будет рассмотрена возможность усиления планового выпуска дополнительными машинами», — добавили в пресс-службе ведомства. В миндоре заявили, что у копейского МУПа есть 80 единиц техники, из которых более 50 находятся в рабочем состоянии. В декабре 2023 года прибыли десять машин большого класса, которые уже работают на линии. Также в конце января — начале февраля планируется дополнительная поставка еще девяти автобусов марки ПАЗ среднего и малого класса. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 января в Копейске была проведена реформа транспортной сети с переводом маршрутов автобусов на регулируемый тариф. После смены маршруток более вместительными автобусами их интервал движения увеличился, а люди начали замерзать на остановках. Жители Копейска потребовали пересмотреть принятые график и маршруты, вернув маршрутки на ряд направлений в поселки. После инспекции Копейска замминистра миндора Александр Егоров заявил об усилении ряда местных и междугородных маршрутов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, намерены усилить работу маршрутов автобусов. В местный МУП активно набирают водителей, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора. «Основная задача — усилить работу существующих маршрутов, обеспечить приемлемые интервалы движения транспорта. Для чего муниципальным предприятием ведется активная работа по набору водителей», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В миндоре уточнили, что схема маршрутов, которая была принята с 1 января 2024 года, является актуальной. В расписание будут внесены корректировки в процессе работы. «По состоянию на 16 января на линию вышло 42 автобуса из 53 в соответствии с государственными контрактами, из них МУП „КПА“ — 31 автобус из 41 и ООО „Меркурий“ — 11 автобусов из 12. После решения проблемы дефицита кадров будет рассмотрена возможность усиления планового выпуска дополнительными машинами», — добавили в пресс-службе ведомства. В миндоре заявили, что у копейского МУПа есть 80 единиц техники, из которых более 50 находятся в рабочем состоянии. В декабре 2023 года прибыли десять машин большого класса, которые уже работают на линии. Также в конце января — начале февраля планируется дополнительная поставка еще девяти автобусов марки ПАЗ среднего и малого класса. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 января в Копейске была проведена реформа транспортной сети с переводом маршрутов автобусов на регулируемый тариф. После смены маршруток более вместительными автобусами их интервал движения увеличился, а люди начали замерзать на остановках. Жители Копейска потребовали пересмотреть принятые график и маршруты, вернув маршрутки на ряд направлений в поселки. После инспекции Копейска замминистра миндора Александр Егоров заявил об усилении ряда местных и междугородных маршрутов.