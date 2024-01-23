Путин дал обещание бойцам СВО

Президент России Владимир Путин пообещал участникам спецоперации на Украине сделать все, чтобы государство поддерживало военнослужащих по возвращению их домой. Об этом глава страны рассказал во время общения с участниками всероссийских конкурсов.
«Я очень рассчитываю на то, что наши ребята, которые сегодня выполняют свой долг в рамках СВО, вернутся в гражданскую жизнь… Государство должно и будет делать все, что от нас зависит, чтобы их поддержать», — подчеркнул Владимир Путин во время мероприятия. Трансляцию встречи проводил телеканал «Россия 24».
В январе Владимир Путин также принял участие в форуме ветеранов СВО «Вместе победим». В ходе него российский лидер обозначил, что для государства приоритетом становится поддержка ветеранов спецоперации. С самого начала СВО на Украине правительство РФ реализует различные меры поддержки военнослужащих.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.