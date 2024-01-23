23 января 2024

Сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались «генералу» Богданову на топ-менеджера

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Сургут, богданов владимир, шувалов вадим
Сотрудники «Сургутнефтегаза» попросили Владимира Богданова помочь в конфликте с руководителем подразделения Фото:

Сотрудники подразделения «Сургутнефтегаза» — РИИЦ «Нефть Приобья» направили жалобу на руководителя центра Владимира Кнауба генеральному директору предприятия Владимиру Богданову. В разговоре с корреспондентом URA.RU работники организации поделились, что на такой шаг решились из-за неприемлемых условий работы, которые создает топ-менеджер.

«Просим принять меры в отношении руководителя НИИЦ „Нефть Приобья“ Владимира Кнауба для предотвращения дальнейших нарушений с его стороны. Он допускает неэтичное поведение в отношении подчиненных, из личной неприязни устраивает травлю отдельных сотрудников: запрещает коллегам общаться с ними, принуждает подчиненных писать докладные на „изгоев“», — пожаловались работники РИИЦ «Нефть Приобья» в своем письме, которое направили на электронную почту Богданова.

Сотрудники неоднократно обращались в профсоюз, трудовую инспекцию, прокуратуру, в суд с жалобами на топ-менеджера. Одна из работниц опротестовала в суде незаконные приказы о лишении премий, из-за чего психологическое давление со стороны руководства на нее усилилось.

«После очередного обучения по охране труда я получила от руководителя требование написать объяснительную. Меня обвинили в некорректном поведении во время обучения, что стало для меня сюрпризом», — рассказала сотрудница. Она утверждает, что коллега написала на нее докладную по приказу топ-менеджера. Другие сотрудники, присутствующие на обучении, признались, что руководство подходило к ним с аналогичными просьбами.

Написанную на нее докладную сотруднице НИИЦ «Нефть Приобья» не показали. «Копия докладной непосредственно к вашей трудовой деятельности не относится», — указано в ответе на ее просьбу показать жалобу.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Сургутнефтегаза». «РИИЦ „Нефть Приобье“ — слаженный эффективный трудовой коллектив. Слухи о разногласиях в нем подогреты недоброжелателями извне», — ответили в компании.

Ранее URA.RU писало, что сотрудница РИИЦ «Нефть Приобья», которая жаловалась на топ-менеджера, выиграла компенсацию в суде. Суд постановил сделать перерасчет зарплаты и взыскать 40 тысяч рублей за моральный вред.

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Сотрудники подразделения «Сургутнефтегаза» — РИИЦ «Нефть Приобья» направили жалобу на руководителя центра Владимира Кнауба генеральному директору предприятия Владимиру Богданову. В разговоре с корреспондентом URA.RU работники организации поделились, что на такой шаг решились из-за неприемлемых условий работы, которые создает топ-менеджер. «Просим принять меры в отношении руководителя НИИЦ „Нефть Приобья“ Владимира Кнауба для предотвращения дальнейших нарушений с его стороны. Он допускает неэтичное поведение в отношении подчиненных, из личной неприязни устраивает травлю отдельных сотрудников: запрещает коллегам общаться с ними, принуждает подчиненных писать докладные на „изгоев“», — пожаловались работники РИИЦ «Нефть Приобья» в своем письме, которое направили на электронную почту Богданова. Сотрудники неоднократно обращались в профсоюз, трудовую инспекцию, прокуратуру, в суд с жалобами на топ-менеджера. Одна из работниц опротестовала в суде незаконные приказы о лишении премий, из-за чего психологическое давление со стороны руководства на нее усилилось. «После очередного обучения по охране труда я получила от руководителя требование написать объяснительную. Меня обвинили в некорректном поведении во время обучения, что стало для меня сюрпризом», — рассказала сотрудница. Она утверждает, что коллега написала на нее докладную по приказу топ-менеджера. Другие сотрудники, присутствующие на обучении, признались, что руководство подходило к ним с аналогичными просьбами. Написанную на нее докладную сотруднице НИИЦ «Нефть Приобья» не показали. «Копия докладной непосредственно к вашей трудовой деятельности не относится», — указано в ответе на ее просьбу показать жалобу. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Сургутнефтегаза». «РИИЦ „Нефть Приобье“ — слаженный эффективный трудовой коллектив. Слухи о разногласиях в нем подогреты недоброжелателями извне», — ответили в компании. Ранее URA.RU писало, что сотрудница РИИЦ «Нефть Приобья», которая жаловалась на топ-менеджера, выиграла компенсацию в суде. Суд постановил сделать перерасчет зарплаты и взыскать 40 тысяч рублей за моральный вред.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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