Против Ивлеевой в третий раз подали иск на миллиард рублей

23 января 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

Юрист Трещев подал на Ивлееву иск о выплате моральной компенсации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Московский Таганский районный суд в третий раз зарегистрировал иск на блогера Анастасию Ивлееву, которая устроила «голую вечеринку» в ночном клубе. Юрист и общественный деятель Александр Трещев хочет взыскать с девушки и ПАО «МТС» моральную компенсацию после проведенного мероприятия. Также ответчики обязаны перечислить деньги в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Об этом сообщает telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. «В Таганском районном суде Москвы 23.01.2024 года зарегистрировано исковое заявление Трещева А.С. к Ивлеевой А.В., ПАО „МТС“ о взыскании компенсации морального вреда с Ивлеевой А.В., ПАО „МТС“ в пользу Трещева А.С. по 1 рублю», — передает канал . Также по иску Ивлеева должна будет перечислить один миллиард рублей и один миллиард долларов в Государственный фонд «Защитники Отечества» в счет компенсации морального вреда. Ранее Хамовнический суд отклонил иск на Ивлееву о выплате одного миллиарда рублей в качестве компенсации морального вреда после мероприятия в клубе «Мутабор». Но в этом было отказано, потому что блогер не проживает в Хамовниках. Позже Таганский суд зарегистрировал коллективный иск против блогера, согласно которому она должна выплатить ту же сумму, что и в предыдущем иске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Московский Таганский районный суд в третий раз зарегистрировал иск на блогера Анастасию Ивлееву, которая устроила «голую вечеринку» в ночном клубе. Юрист и общественный деятель Александр Трещев хочет взыскать с девушки и ПАО «МТС» моральную компенсацию после проведенного мероприятия. Также ответчики обязаны перечислить деньги в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Об этом сообщает telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. «В Таганском районном суде Москвы 23.01.2024 года зарегистрировано исковое заявление Трещева А.С. к Ивлеевой А.В., ПАО „МТС“ о взыскании компенсации морального вреда с Ивлеевой А.В., ПАО „МТС“ в пользу Трещева А.С. по 1 рублю», — передает канал. Также по иску Ивлеева должна будет перечислить один миллиард рублей и один миллиард долларов в Государственный фонд «Защитники Отечества» в счет компенсации морального вреда. Ранее Хамовнический суд отклонил иск на Ивлееву о выплате одного миллиарда рублей в качестве компенсации морального вреда после мероприятия в клубе «Мутабор». Но в этом было отказано, потому что блогер не проживает в Хамовниках. Позже Таганский суд зарегистрировал коллективный иск против блогера, согласно которому она должна выплатить ту же сумму, что и в предыдущем иске.