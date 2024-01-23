Происшествия Школьники курганского округа останутся дома из-за нападения волка на людей 23 января 2024 в 19:53 Размер текста - 17 + В курганском округе школы перевели на дистант из-за угрозы волков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Волки напали на курганцев В Петуховском округе Курганской области в образовательных организациях ввели дистанционное обучение 24 января. Причиной этого стал факт нападения волка на людей. Об этом URA.RU сообщили источники из числа местных жителей. «Родители получили информацию о дистанционном обучении для всех школьников», — рассказали источники. Сотрудники администрации примут решение о дальнейшем виде обучения на совещании 24 января. До тех пор ученики останутся дома. По данным источников, в муниципалитете будут обсуждать меры безопасности из-за нападения волка на людей. Информация о принятом решении поступит в родительские чаты по итогам совещания. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Петуховского округа попросили забрать детей из школы после гибели человека и пострадавших от укусов волка. Для учеников второй смены ввели дистанционное обучение. В Петуховском округе Курганской области в образовательных организациях ввели дистанционное обучение 24 января. Причиной этого стал факт нападения волка на людей. Об этом URA.RU сообщили источники из числа местных жителей. «Родители получили информацию о дистанционном обучении для всех школьников», — рассказали источники. Сотрудники администрации примут решение о дальнейшем виде обучения на совещании 24 января. До тех пор ученики останутся дома. По данным источников, в муниципалитете будут обсуждать меры безопасности из-за нападения волка на людей. Информация о принятом решении поступит в родительские чаты по итогам совещания. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Петуховского округа попросили забрать детей из школы после гибели человека и пострадавших от укусов волка. Для учеников второй смены ввели дистанционное обучение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям