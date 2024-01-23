Школьники курганского округа останутся дома из-за нападения волка на людей

В Петуховском округе Курганской области в образовательных организациях ввели дистанционное обучение 24 января. Причиной этого стал факт нападения волка на людей. Об этом URA.RU сообщили источники из числа местных жителей.
«Родители получили информацию о дистанционном обучении для всех школьников», — рассказали источники. Сотрудники администрации примут решение о дальнейшем виде обучения на совещании 24 января. До тех пор ученики останутся дома.
По данным источников, в муниципалитете будут обсуждать меры безопасности из-за нападения волка на людей. Информация о принятом решении поступит в родительские чаты по итогам совещания.
Ранее URA.RU сообщало, что жителей Петуховского округа попросили забрать детей из школы после гибели человека и пострадавших от укусов волка. Для учеников второй смены ввели дистанционное обучение.
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