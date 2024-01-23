Школьники курганского округа останутся дома из-за нападения волка на людей

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Школа. Курган, школьная доска, класс, карантин, каникулы, школа, пустые парты
В курганском округе школы перевели на дистант из-за угрозы волков Фото:
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Волки напали на курганцев

В Петуховском округе Курганской области в образовательных организациях ввели дистанционное обучение 24 января. Причиной этого стал факт нападения волка на людей. Об этом URA.RU сообщили источники из числа местных жителей.

«Родители получили информацию о дистанционном обучении для всех школьников», — рассказали источники. Сотрудники администрации примут решение о дальнейшем виде обучения на совещании 24 января. До тех пор ученики останутся дома.

По данным источников, в муниципалитете будут обсуждать меры безопасности из-за нападения волка на людей. Информация о принятом решении поступит в родительские чаты по итогам совещания.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Петуховского округа попросили забрать детей из школы после гибели человека и пострадавших от укусов волка. Для учеников второй смены ввели дистанционное обучение.

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В Петуховском округе Курганской области в образовательных организациях ввели дистанционное обучение 24 января. Причиной этого стал факт нападения волка на людей. Об этом URA.RU сообщили источники из числа местных жителей. «Родители получили информацию о дистанционном обучении для всех школьников», — рассказали источники. Сотрудники администрации примут решение о дальнейшем виде обучения на совещании 24 января. До тех пор ученики останутся дома. По данным источников, в муниципалитете будут обсуждать меры безопасности из-за нападения волка на людей. Информация о принятом решении поступит в родительские чаты по итогам совещания. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Петуховского округа попросили забрать детей из школы после гибели человека и пострадавших от укусов волка. Для учеников второй смены ввели дистанционное обучение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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