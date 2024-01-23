Курганских родителей обязали забирать детей из школ из-за нападения волков. Скрин

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Родителей обязали забирать лично детей из школ Кургана Фото:
новость из сюжета
Волки напали на курганцев

В городе Петухово Курганской области родителей обязали забирать детей из школ. Об этом жители города пишут в чатах соцсетей.

«У нас в школе сказали, что детей будут выдавать лично в руки родителям. Эту информацию подтвердили в МВД», — пишут родители в чате одного из мессенджеров. Также жители начали публиковать фотографии животных, похожих на волков. Двоих заметили недалеко от кольца на въезде в Петухово.

Около поселка Курорт Озеро Медвежье в Курганской области волк напал на людей. Данный случай является единичным случаем в регионе. Одну из пострадавших доставили в больницу, но врачам не удалось ее спасти. Предварительной причиной нападения волка называют бешенство. Остальным пострадавшим оказали помощь в больнице.

В чатах родители сообщают о том, что они должны забирать детей из школ после нападения волка
В чатах родители сообщают о том, что они должны забирать детей из школ после нападения волка

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В городе Петухово Курганской области родителей обязали забирать детей из школ. Об этом жители города пишут в чатах соцсетей. «У нас в школе сказали, что детей будут выдавать лично в руки родителям. Эту информацию подтвердили в МВД», — пишут родители в чате одного из мессенджеров. Также жители начали публиковать фотографии животных, похожих на волков. Двоих заметили недалеко от кольца на въезде в Петухово. Около поселка Курорт Озеро Медвежье в Курганской области волк напал на людей. Данный случай является единичным случаем в регионе. Одну из пострадавших доставили в больницу, но врачам не удалось ее спасти. Предварительной причиной нападения волка называют бешенство. Остальным пострадавшим оказали помощь в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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