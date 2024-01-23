В городе Петухово Курганской области родителей обязали забирать детей из школ. Об этом жители города пишут в чатах соцсетей.
«У нас в школе сказали, что детей будут выдавать лично в руки родителям. Эту информацию подтвердили в МВД», — пишут родители в чате одного из мессенджеров. Также жители начали публиковать фотографии животных, похожих на волков. Двоих заметили недалеко от кольца на въезде в Петухово.
Около поселка Курорт Озеро Медвежье в Курганской области волк напал на людей. Данный случай является единичным случаем в регионе. Одну из пострадавших доставили в больницу, но врачам не удалось ее спасти. Предварительной причиной нападения волка называют бешенство. Остальным пострадавшим оказали помощь в больнице.
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