Полиция ХМАО задержала мужчину, который в драке убил человека

Полицейские Радужного (ХМАО) задержали подозреваемого в убийстве человека. Сотрудники ОМВД днем 23 января отправились на вызов в подъезд жилого дома 1-го микрорайона после сообщения о драке, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«Установлено, что мужчина 1994 года рождения нанес телесные повреждения гражданину 1962 года. Потерпевший был доставлен в медучреждение, где в дальнейшем от полученных травм скончался», — сообщает «Полиция Югры».
Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Силовики выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО убил гостя табуреткой в новогоднюю ночь. Сотрудники ППС задержали подозреваемого.
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