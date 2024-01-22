22 января 2024

Полиция ХМАО задержала мужчину, который в драке убил человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Полицейские Радужного задержали подозреваемого в убийстве Фото:

Полицейские Радужного (ХМАО) задержали подозреваемого в убийстве человека. Сотрудники ОМВД днем 23 января отправились на вызов в подъезд жилого дома 1-го микрорайона после сообщения о драке, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«Установлено, что мужчина 1994 года рождения нанес телесные повреждения гражданину 1962 года. Потерпевший был доставлен в медучреждение, где в дальнейшем от полученных травм скончался», — сообщает «Полиция Югры».

Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Силовики выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО убил гостя табуреткой в новогоднюю ночь. Сотрудники ППС задержали подозреваемого.

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Полицейские Радужного (ХМАО) задержали подозреваемого в убийстве человека. Сотрудники ОМВД днем 23 января отправились на вызов в подъезд жилого дома 1-го микрорайона после сообщения о драке, сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «Установлено, что мужчина 1994 года рождения нанес телесные повреждения гражданину 1962 года. Потерпевший был доставлен в медучреждение, где в дальнейшем от полученных травм скончался», — сообщает «Полиция Югры». Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Силовики выясняют обстоятельства инцидента. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО убил гостя табуреткой в новогоднюю ночь. Сотрудники ППС задержали подозреваемого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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