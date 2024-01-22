Мэр из ХМАО обозначил срок, когда коммунальщики должны убрать город от снега

Глава Нижневартовска (ХМОА) Дмитрий Кощенко дал дорожным и коммунальным службам время до конца недели, чтобы убрать город от завалов снега. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале.
«Дал поручение руководителям управляющих компаний и подрядных организаций до конца недели мобилизовать все имеющиеся ресурсы (технику, людей, управленческий потенциал) и привести город в порядок. Профильному заместителю А.Н. Бокову поручил взять на особый контроль реализацию этих решений», — написал Кощенко.
Поводом для совещания стали претензии горожан к качеству уборки снега. «На улично-дорожной сети наблюдается сужение проезжей части, навалы снега, колейность, нерегулярный вывоз снежных масс. Что касается придомовых территорий, то вартовчане жалуются на нечищеные тротуары, затрудненный доступ к подъездам, опять же на несвоевременный вывоз снега», — раскрыл суть недовольства горожан мэр.
Ранее URA.RU сообщало о совещании мэра с чиновниками мэрии Нижневартовска. Ожидалось, что глава города выскажет недовольство ситуацией с уборкой снега.
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