22 января 2024

Мэр из ХМАО обозначил срок, когда коммунальщики должны убрать город от снега

Мэр Кощенко заставил коммунальщиков до воскресенья убрать завалы снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка по орловским местам. Екатеринбург, уборка снега, снег в городе
Коммунальщики Нижневартовска решить вопрос со снежным коллапсом должны до конца недели Фото:

Глава Нижневартовска (ХМОА) Дмитрий Кощенко дал дорожным и коммунальным службам время до конца недели, чтобы убрать город от завалов снега. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале.

«Дал поручение руководителям управляющих компаний и подрядных организаций до конца недели мобилизовать все имеющиеся ресурсы (технику, людей, управленческий потенциал) и привести город в порядок. Профильному заместителю А.Н. Бокову поручил взять на особый контроль реализацию этих решений», — написал Кощенко.

Поводом для совещания стали претензии горожан к качеству уборки снега. «На улично-дорожной сети наблюдается сужение проезжей части, навалы снега, колейность, нерегулярный вывоз снежных масс. Что касается придомовых территорий, то вартовчане жалуются на нечищеные тротуары, затрудненный доступ к подъездам, опять же на несвоевременный вывоз снега», — раскрыл суть недовольства горожан мэр.

Ранее URA.RU сообщало о совещании мэра с чиновниками мэрии Нижневартовска. Ожидалось, что глава города выскажет недовольство ситуацией с уборкой снега.

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Глава Нижневартовска (ХМОА) Дмитрий Кощенко дал дорожным и коммунальным службам время до конца недели, чтобы убрать город от завалов снега. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале. «Дал поручение руководителям управляющих компаний и подрядных организаций до конца недели мобилизовать все имеющиеся ресурсы (технику, людей, управленческий потенциал) и привести город в порядок. Профильному заместителю А.Н. Бокову поручил взять на особый контроль реализацию этих решений», — написал Кощенко. Поводом для совещания стали претензии горожан к качеству уборки снега. «На улично-дорожной сети наблюдается сужение проезжей части, навалы снега, колейность, нерегулярный вывоз снежных масс. Что касается придомовых территорий, то вартовчане жалуются на нечищеные тротуары, затрудненный доступ к подъездам, опять же на несвоевременный вывоз снега», — раскрыл суть недовольства горожан мэр. Ранее URA.RU сообщало о совещании мэра с чиновниками мэрии Нижневартовска. Ожидалось, что глава города выскажет недовольство ситуацией с уборкой снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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