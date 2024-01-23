Уехавшего из России после «голой» вечеринки Киркорова нашли в США

Mash: Киркоров улетел в Нью-Йорк к Мадонне
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Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Филиппа Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке Фото:

Российского артиста Филиппа Киркорова заметили в Нью-Йорке на концерте певицы Мадонны. Об этом сообщает Mash. Шоумен покинул Россию после скандала с «голой вечеринкой», организованной блогером Анастасией Ивлеевой.

«Филиппа Киркорова, уехавшего из России после „голой вечеринки“ Ивлеевой, заметили в Нью-Йорке на концерте Мадонны. В руках у поп-короля красовались полные пакеты мерча певицы», — передают авторы telegram-канала Mash. Также они опубликовали соответствующие фотографии артиста, которые прислали очевидцы.

Певец Филипп Киркоров изначально улетел в Дубай 7 января. Это произошло на фоне скандала с «голой вечеринкой». После визита вечеринки Киркоров был вынужден публично извиняться перед россиянами. Также он лишился концертных контрактов в России, передают «Дни.ру». По итогу Киркоров покинул страну.

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Российского артиста Филиппа Киркорова заметили в Нью-Йорке на концерте певицы Мадонны. Об этом сообщает Mash. Шоумен покинул Россию после скандала с «голой вечеринкой», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. «Филиппа Киркорова, уехавшего из России после „голой вечеринки“ Ивлеевой, заметили в Нью-Йорке на концерте Мадонны. В руках у поп-короля красовались полные пакеты мерча певицы», — передают авторы telegram-канала Mash. Также они опубликовали соответствующие фотографии артиста, которые прислали очевидцы. Певец Филипп Киркоров изначально улетел в Дубай 7 января. Это произошло на фоне скандала с «голой вечеринкой». После визита вечеринки Киркоров был вынужден публично извиняться перед россиянами. Также он лишился концертных контрактов в России, передают «Дни.ру». По итогу Киркоров покинул страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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