Мэрия Челябинска вступает в процесс банкротства сына экс-губернатора

Администрация Челябинска подала в арбитражный суд региона ходатайство о вхождении в число кредиторов фирмы-банкрота «Челябстройкомплект» (ЧСК), принадлежащей сыну экс-губернатора Бориса Дубровского, Александру. Сообщение об этом появилось 23 января в картотеке арбитражных дел. Долг «ЧСК» перед муниципалитетом составляет 235 тысяч рублей.
«Управление капитального строительства администрации Челябинска обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО „Челябстройкомплект“, сумма требования составляет 235 000 рублей. Принять требование», — говорится в документах суда.
Ходатайство будет рассмотрено после того, как на «ЧСК» введут конкурсное производство. Сейчас фирма находится в первой стадии банкротства — внешнем наблюдении. Также в число кредиторов «ЧСК» заявилось АНО «Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра, митрополита Крутицкого».
На ООО «ЧСК» введено внешнее наблюдение из-за долгов перед другой фирмой Дубровских — ПО «Монтажник». Сам «Монтажник» признан финансово несостоятельным летом 2020 года. Борис и Александр Дубровские также объявлены банкротами. Дубровский-старший находится за границей. Представители семьи экс-губернатора со СМИ не общаются.
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