23 января 2024

Мэрия Челябинска вступает в процесс банкротства сына экс-губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, адвокат, сторона защиты
Ходатайство будет рассмотрено после того, как на «ЧСК» введут конкурсное производство Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Администрация Челябинска подала в арбитражный суд региона ходатайство о вхождении в число кредиторов фирмы-банкрота «Челябстройкомплект» (ЧСК), принадлежащей сыну экс-губернатора Бориса Дубровского, Александру. Сообщение об этом появилось 23 января в картотеке арбитражных дел. Долг «ЧСК» перед муниципалитетом составляет 235 тысяч рублей.

«Управление капитального строительства администрации Челябинска обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО „Челябстройкомплект“, сумма требования составляет 235 000 рублей. Принять требование», — говорится в документах суда.

Ходатайство будет рассмотрено после того, как на «ЧСК» введут конкурсное производство. Сейчас фирма находится в первой стадии банкротства — внешнем наблюдении. Также в число кредиторов «ЧСК» заявилось АНО «Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра, митрополита Крутицкого».

На ООО «ЧСК» введено внешнее наблюдение из-за долгов перед другой фирмой Дубровских — ПО «Монтажник». Сам «Монтажник» признан финансово несостоятельным летом 2020 года. Борис и Александр Дубровские также объявлены банкротами. Дубровский-старший находится за границей. Представители семьи экс-губернатора со СМИ не общаются.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Челябинска подала в арбитражный суд региона ходатайство о вхождении в число кредиторов фирмы-банкрота «Челябстройкомплект» (ЧСК), принадлежащей сыну экс-губернатора Бориса Дубровского, Александру. Сообщение об этом появилось 23 января в картотеке арбитражных дел. Долг «ЧСК» перед муниципалитетом составляет 235 тысяч рублей. «Управление капитального строительства администрации Челябинска обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО „Челябстройкомплект“, сумма требования составляет 235 000 рублей. Принять требование», — говорится в документах суда. Ходатайство будет рассмотрено после того, как на «ЧСК» введут конкурсное производство. Сейчас фирма находится в первой стадии банкротства — внешнем наблюдении. Также в число кредиторов «ЧСК» заявилось АНО «Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра, митрополита Крутицкого». На ООО «ЧСК» введено внешнее наблюдение из-за долгов перед другой фирмой Дубровских — ПО «Монтажник». Сам «Монтажник» признан финансово несостоятельным летом 2020 года. Борис и Александр Дубровские также объявлены банкротами. Дубровский-старший находится за границей. Представители семьи экс-губернатора со СМИ не общаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...