Актер сериала «Слово пацана» высказался о Тюмени и ее жителях

Лев Зулькарнаев: Тюмень — уникальный город, а его жители очень открытые
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фото со съемок сериала "Слово пацана", слово пацана
Лев Зулькарнаев считает, что тюменцы открытые и легкие люди Фото:

Тюменский актер Лев Зулькарнаев, сыгравший персонажа Зиму в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, что считает тюменцев открытыми и легкими людьми, а сам город для него уникален. Так он ответил в интервью Владу Аганову на youtube-канале.

«Это уникальный город, он находится за Уралом. Город богатый, потому что есть нефть и газ в области. И всегда при мне он процветал. Он купеческий, молодежный, даже гимн молодежи есть. И я приезжаю как гость. Раньше приезжал чаще, сейчас уже реже. У меня такие взаимоотношения с городом, я до сих пор их изучаю. Вот здесь у меня призраки прошлого, среди которых я блуждал и смотрел на себя маленького», — рассказал актер на youtube-канале.

Актер также отметил, что ему нравятся жители города, так как они легкие и открытые. Тюменцы не притворяются кем-то, а наоборот, показывают себя «без второго плана». Зулькарнаев подчеркнул, что от города и людей он чувствует «классный такой вайб».

Тюменский актер в эфире youtube-шоу «Кино в Москве. Бэкстейдж» рассказал ранее, что сыграл юношу с расстройством аутистического спектра в новом сериале «Она такая классная». По его словам, во время съемок ему приходилось постоянно находиться в образе.

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Тюменский актер Лев Зулькарнаев, сыгравший персонажа Зиму в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, что считает тюменцев открытыми и легкими людьми, а сам город для него уникален. Так он ответил в интервью Владу Аганову на youtube-канале. «Это уникальный город, он находится за Уралом. Город богатый, потому что есть нефть и газ в области. И всегда при мне он процветал. Он купеческий, молодежный, даже гимн молодежи есть. И я приезжаю как гость. Раньше приезжал чаще, сейчас уже реже. У меня такие взаимоотношения с городом, я до сих пор их изучаю. Вот здесь у меня призраки прошлого, среди которых я блуждал и смотрел на себя маленького», — рассказал актер на youtube-канале. Актер также отметил, что ему нравятся жители города, так как они легкие и открытые. Тюменцы не притворяются кем-то, а наоборот, показывают себя «без второго плана». Зулькарнаев подчеркнул, что от города и людей он чувствует «классный такой вайб». Тюменский актер в эфире youtube-шоу «Кино в Москве. Бэкстейдж» рассказал ранее, что сыграл юношу с расстройством аутистического спектра в новом сериале «Она такая классная». По его словам, во время съемок ему приходилось постоянно находиться в образе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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