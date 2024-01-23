Актер сериала «Слово пацана» высказался о Тюмени и ее жителях

Лев Зулькарнаев: Тюмень — уникальный город, а его жители очень открытые

23 января 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Лев Зулькарнаев считает, что тюменцы открытые и легкие люди Фото: пресс-служба «Ростелеком» Тюменский актер Лев Зулькарнаев, сыгравший персонажа Зиму в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, что считает тюменцев открытыми и легкими людьми, а сам город для него уникален. Так он ответил в интервью Владу Аганову на youtube-канале. «Это уникальный город, он находится за Уралом. Город богатый, потому что есть нефть и газ в области. И всегда при мне он процветал. Он купеческий, молодежный, даже гимн молодежи есть. И я приезжаю как гость. Раньше приезжал чаще, сейчас уже реже. У меня такие взаимоотношения с городом, я до сих пор их изучаю. Вот здесь у меня призраки прошлого, среди которых я блуждал и смотрел на себя маленького», — рассказал актер на youtube-канале. Актер также отметил, что ему нравятся жители города, так как они легкие и открытые. Тюменцы не притворяются кем-то, а наоборот, показывают себя «без второго плана». Зулькарнаев подчеркнул, что от города и людей он чувствует «классный такой вайб». Тюменский актер в эфире youtube-шоу «Кино в Москве. Бэкстейдж» рассказал ранее, что сыграл юношу с расстройством аутистического спектра в новом сериале «Она такая классная». По его словам, во время съемок ему приходилось постоянно находиться в образе.

Тюменский актер Лев Зулькарнаев, сыгравший персонажа Зиму в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, что считает тюменцев открытыми и легкими людьми, а сам город для него уникален. Так он ответил в интервью Владу Аганову на youtube-канале. «Это уникальный город, он находится за Уралом. Город богатый, потому что есть нефть и газ в области. И всегда при мне он процветал. Он купеческий, молодежный, даже гимн молодежи есть. И я приезжаю как гость. Раньше приезжал чаще, сейчас уже реже. У меня такие взаимоотношения с городом, я до сих пор их изучаю. Вот здесь у меня призраки прошлого, среди которых я блуждал и смотрел на себя маленького», — рассказал актер на youtube-канале. Актер также отметил, что ему нравятся жители города, так как они легкие и открытые. Тюменцы не притворяются кем-то, а наоборот, показывают себя «без второго плана». Зулькарнаев подчеркнул, что от города и людей он чувствует «классный такой вайб». Тюменский актер в эфире youtube-шоу «Кино в Москве. Бэкстейдж» рассказал ранее, что сыграл юношу с расстройством аутистического спектра в новом сериале «Она такая классная». По его словам, во время съемок ему приходилось постоянно находиться в образе.