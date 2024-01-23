Тюменский актер из «Слова пацана» снялся в роли человека с аутизмом

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фото со съемок сериала "Слово пацана", слово пацана
Тюменский актер несколько месяцев находился в образе человека с аутистическим расстройством Фото:

Тюменский актер Лев Зулькарнаев (персонаж Зима из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте») сыграл юношу с расстройством аутистического спектра (РАС) в новом сериале «Она такая классная». Как рассказал артист в эфире youtube-шоу «Кино в Москве. Бэкстейдж», во время съемок ему приходилось все время находиться в образе.

«Я только что вернулся из Санкт-Петербурга, где снимался в сериале „Она такая классная“. Играл человека с аутистическим расстройством. И это вообще два разных мира — Леня-аутист и я. Мы снимали всю осень и декабрь, я жил постоянно в этом образе», — рассказал Лев Зулькарнаев в эфире youtube-шоу «Кино в Москве. Бэкстейдж».

По сюжету, действие сериала «Она такая классная» происходит в Екатеринбурге. Вместе с тюменцем Львом Зулькарнаевым в проекте приняли участие российские актеры Павел Майков и Татьяна Догилева. Дата премьеры сериала «Она такая классная» еще не назначена.

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Тюменский актер Лев Зулькарнаев (персонаж Зима из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте») сыграл юношу с расстройством аутистического спектра (РАС) в новом сериале «Она такая классная». Как рассказал артист в эфире youtube-шоу «Кино в Москве. Бэкстейдж», во время съемок ему приходилось все время находиться в образе. «Я только что вернулся из Санкт-Петербурга, где снимался в сериале „Она такая классная“. Играл человека с аутистическим расстройством. И это вообще два разных мира — Леня-аутист и я. Мы снимали всю осень и декабрь, я жил постоянно в этом образе», — рассказал Лев Зулькарнаев в эфире youtube-шоу «Кино в Москве. Бэкстейдж». По сюжету, действие сериала «Она такая классная» происходит в Екатеринбурге. Вместе с тюменцем Львом Зулькарнаевым в проекте приняли участие российские актеры Павел Майков и Татьяна Догилева. Дата премьеры сериала «Она такая классная» еще не назначена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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