Мэр Нижнего Тагила раскрыл, сколько миллионов потрачено на оборудование старейшей школы. Фото

На оборудование в школе №32 в Нижнем Тагиле потрачено почти 124 млн рублей
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Во всех классах школы теперь есть современные компьютеры и интерактивные панели (архивное фото) Фото:

На оборудование в обновленной школе №32 в Нижнем Тагиле было выделено 123,5 млн рублей. В образовательном учреждении теперь есть современные компьютеры, микроскопы и другое высокотехнологичное оборудование. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«На оснащение образовательного учреждения выделено 123,5 млн рублей. Приобретено высокотехнологичное оборудование. Во всех классах — современные компьютеры и интерактивные панели. Электронные микроскопы и цифровая лаборатория по биологии, метеостанция и комплекты для проведения исследований окружающей среды позволят погрузиться в мир естественных наук», — пишет Пинаев в своем telegram-канале.

Также мэр рассказал, что в кабинете ОБЖ теперь есть тренажеры для освоения навыков реанимации, цифровая лаборатория с мультидатчиками и аппаратно-программный комплекс по правилам дорожного движения. Для физики закуплены комплекты для изучения возобновляемых источников энергии и ГИА-лаборатории для подготовки к эксперименту на ОГЭ, сказано в сообщении. В кабинетах технологии, по словам Пинаева, установлены робототехнические комплекты, а в школьных коридорах — шкафы для зарядки телефонов.

Капитальный ремонт старейшей в Нижнем Тагиле школы №32 закончился в 2024 году. Мэр города Владислав Пинаев сообщил, что за последние пять лет это уже восьмая школа в городе, преобразившаяся благодаря нацпроекту «Образование», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

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На оборудование в обновленной школе №32 в Нижнем Тагиле было выделено 123,5 млн рублей. В образовательном учреждении теперь есть современные компьютеры, микроскопы и другое высокотехнологичное оборудование. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «На оснащение образовательного учреждения выделено 123,5 млн рублей. Приобретено высокотехнологичное оборудование. Во всех классах — современные компьютеры и интерактивные панели. Электронные микроскопы и цифровая лаборатория по биологии, метеостанция и комплекты для проведения исследований окружающей среды позволят погрузиться в мир естественных наук», — пишет Пинаев в своем telegram-канале. Также мэр рассказал, что в кабинете ОБЖ теперь есть тренажеры для освоения навыков реанимации, цифровая лаборатория с мультидатчиками и аппаратно-программный комплекс по правилам дорожного движения. Для физики закуплены комплекты для изучения возобновляемых источников энергии и ГИА-лаборатории для подготовки к эксперименту на ОГЭ, сказано в сообщении. В кабинетах технологии, по словам Пинаева, установлены робототехнические комплекты, а в школьных коридорах — шкафы для зарядки телефонов. Капитальный ремонт старейшей в Нижнем Тагиле школы №32 закончился в 2024 году. Мэр города Владислав Пинаев сообщил, что за последние пять лет это уже восьмая школа в городе, преобразившаяся благодаря нацпроекту «Образование», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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