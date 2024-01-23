В работе Youtube произошел массовый сбой

24 января 2024 в 00:46 Размер текста - 17 +

Пользователи видеохостинга Youtube пожаловались на сбои Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне пожаловались на массовый сбой в работе видеохостинга Youtube. Сервис Downradar сообщает, что на данный момент получено 5 424 сообщений от пользователей. «В основном жалобы поступают от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону», — указано на сайте downdetector. 42% пользователей заявили об общем сбое работы видеохостинга, 27% отмечают сбои в работе сайта. У 21% на Youtube не загружаются видео, еще 4% пользователей пожаловались на проблемы с приложением. Ранее произошел сбой в работе Telegram на территории России. Пользователи заявляли, что сообщения отправляются с большой задержкой как в мобильном приложении, так и в компьютерной версии.

Россияне пожаловались на массовый сбой в работе видеохостинга Youtube. Сервис Downradar сообщает, что на данный момент получено 5 424 сообщений от пользователей. «В основном жалобы поступают от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону», — указано на сайте downdetector. 42% пользователей заявили об общем сбое работы видеохостинга, 27% отмечают сбои в работе сайта. У 21% на Youtube не загружаются видео, еще 4% пользователей пожаловались на проблемы с приложением. Ранее произошел сбой в работе Telegram на территории России. Пользователи заявляли, что сообщения отправляются с большой задержкой как в мобильном приложении, так и в компьютерной версии.