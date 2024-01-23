23 января 2024

В работе Youtube произошел массовый сбой

© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи видеохостинга Youtube пожаловались на сбои Фото:

Россияне пожаловались на массовый сбой в работе видеохостинга Youtube. Сервис Downradar сообщает, что на данный момент получено 5 424 сообщений от пользователей.

«В основном жалобы поступают от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону», — указано на сайте downdetector. 42% пользователей заявили об общем сбое работы видеохостинга, 27% отмечают сбои в работе сайта. У 21% на Youtube не загружаются видео, еще 4% пользователей пожаловались на проблемы с приложением.

Ранее произошел сбой в работе Telegram на территории России. Пользователи заявляли, что сообщения отправляются с большой задержкой как в мобильном приложении, так и в компьютерной версии.

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Россияне пожаловались на массовый сбой в работе видеохостинга Youtube. Сервис Downradar сообщает, что на данный момент получено 5 424 сообщений от пользователей. «В основном жалобы поступают от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону», — указано на сайте downdetector. 42% пользователей заявили об общем сбое работы видеохостинга, 27% отмечают сбои в работе сайта. У 21% на Youtube не загружаются видео, еще 4% пользователей пожаловались на проблемы с приложением. Ранее произошел сбой в работе Telegram на территории России. Пользователи заявляли, что сообщения отправляются с большой задержкой как в мобильном приложении, так и в компьютерной версии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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