Три кандидата в президенты РФ собрали подписи для участия в выборах

24 января 2024 в 03:51 Размер текста - 17 +

Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Из пяти кандидатов в президенты РФ от партий, которые не представлены в Госдуме, еще двое отчитались о сборе нужного числа подписей: Борис Надеждин от «Гражданской инициативы» и Сергей Бабурин от Российского общенародного союза. Об этом пишут «Ведомости». Уполномоченные Владимира Путина представили в ЦИК 95 коробок с подписями избирателей 22 января. «Представители непарламентских партий заявили о наборе 100 000 подписей в свою поддержку <…> Борис Надеждин от „Гражданской инициативы“ и Сергей Бабурин от Российского общенародного союза», — сообщает издание. 22 января уполномоченные Владимира Путина представили в ЦИК 95 коробок с подписями избирателей. Кандидаты в президенты РФ от партий, которые не представлены в Госдуме, обязаны до 31 января сдать в Центризбирком (ЦИК) не менее 100 000 подписей избирателей. Как указано на официальном сайте Надеждина, на 16.30 (мск) собрано 101 607 подписей, сбор не завершен — нужно собрать еще 48 393 подписи в 75 регионах на случай брака. За Бабурина собрано 112 000 подписей в 48 регионах России. В поддержку Путина за месяц удалось собрать в десять раз больше подписей, чем необходимые 300 000, рассказал сопредседатель штаба, худрук Театра Табакова Владимир Машков. Подмосковный депутат Надеждин был выдвинут в качестве кандидата на выборы президента России. URA.RU в своем материале собрало все, что известно об этом кандидате. Сергей Бабурин был кандидатом на президентских выборах 2018 года. По итогам голосования он набрал 0,65% голосов. Нынешний глава РФ первый подал в ЦИК документы, которые требуются для выдвижения на выборах. Путин уже четыре раза побеждал на выборах главы государства. Свою карьеру начинал в КГБ, где работал до начала 1990-х годов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из пяти кандидатов в президенты РФ от партий, которые не представлены в Госдуме, еще двое отчитались о сборе нужного числа подписей: Борис Надеждин от «Гражданской инициативы» и Сергей Бабурин от Российского общенародного союза. Об этом пишут «Ведомости». Уполномоченные Владимира Путина представили в ЦИК 95 коробок с подписями избирателей 22 января. «Представители непарламентских партий заявили о наборе 100 000 подписей в свою поддержку <…> Борис Надеждин от „Гражданской инициативы“ и Сергей Бабурин от Российского общенародного союза», — сообщает издание. 22 января уполномоченные Владимира Путина представили в ЦИК 95 коробок с подписями избирателей. Кандидаты в президенты РФ от партий, которые не представлены в Госдуме, обязаны до 31 января сдать в Центризбирком (ЦИК) не менее 100 000 подписей избирателей. Как указано на официальном сайте Надеждина, на 16.30 (мск) собрано 101 607 подписей, сбор не завершен — нужно собрать еще 48 393 подписи в 75 регионах на случай брака. За Бабурина собрано 112 000 подписей в 48 регионах России. В поддержку Путина за месяц удалось собрать в десять раз больше подписей, чем необходимые 300 000, рассказал сопредседатель штаба, худрук Театра Табакова Владимир Машков. Подмосковный депутат Надеждин был выдвинут в качестве кандидата на выборы президента России. URA.RU в своем материале собрало все, что известно об этом кандидате. Сергей Бабурин был кандидатом на президентских выборах 2018 года. По итогам голосования он набрал 0,65% голосов. Нынешний глава РФ первый подал в ЦИК документы, которые требуются для выдвижения на выборах. Путин уже четыре раза побеждал на выборах главы государства. Свою карьеру начинал в КГБ, где работал до начала 1990-х годов.