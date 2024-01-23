23 января 2024

В РФ хотят разрешить досрочный выход на пенсию медработникам в частных клиниках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол главных врачей. Курган, врач, медицина, медик
Право досрочно выйти на пенсию есть лишь у работников бюджетной системы здравоохранения Фото:

Медработникам в частных клиниках хотят разрешить досрочный выход на пенсию, как и у работников бюджетной системы здравоохранения. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 24 января.

«Предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 30 закона „О страховых пенсиях“, расширив сферу ее применения и установив, что право на досрочную пенсию имеют как медработники государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, так и те, кто осуществляет деятельность по охране здоровья населения в медорганизациях других организационно-правовых форм в рамках обязательного медицинского страхования», — говорится в тексте документа. Передает газета «Известия».

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию на пять лет. Это касается россиян, имеющих необходимый страховой стаж, передает «Национальная служба новостей». Отмечается, что лица со страховым стажем не менее 42 и 37 лет могут получать страховую пенсию на два года раньше установленного возраста.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Медработникам в частных клиниках хотят разрешить досрочный выход на пенсию, как и у работников бюджетной системы здравоохранения. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 24 января. «Предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 30 закона „О страховых пенсиях“, расширив сферу ее применения и установив, что право на досрочную пенсию имеют как медработники государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, так и те, кто осуществляет деятельность по охране здоровья населения в медорганизациях других организационно-правовых форм в рамках обязательного медицинского страхования», — говорится в тексте документа. Передает газета «Известия». Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию на пять лет. Это касается россиян, имеющих необходимый страховой стаж, передает «Национальная служба новостей». Отмечается, что лица со страховым стажем не менее 42 и 37 лет могут получать страховую пенсию на два года раньше установленного возраста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...