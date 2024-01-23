В РФ хотят разрешить досрочный выход на пенсию медработникам в частных клиниках

24 января 2024 в 05:21 Размер текста - 17 +

Право досрочно выйти на пенсию есть лишь у работников бюджетной системы здравоохранения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Медработникам в частных клиниках хотят разрешить досрочный выход на пенсию, как и у работников бюджетной системы здравоохранения. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 24 января. «Предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 30 закона „О страховых пенсиях“, расширив сферу ее применения и установив, что право на досрочную пенсию имеют как медработники государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, так и те, кто осуществляет деятельность по охране здоровья населения в медорганизациях других организационно-правовых форм в рамках обязательного медицинского страхования», — говорится в тексте документа. Передает газета «Известия». Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию на пять лет. Это касается россиян, имеющих необходимый страховой стаж, передает «Национальная служба новостей». Отмечается, что лица со страховым стажем не менее 42 и 37 лет могут получать страховую пенсию на два года раньше установленного возраста.

Медработникам в частных клиниках хотят разрешить досрочный выход на пенсию, как и у работников бюджетной системы здравоохранения. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 24 января. «Предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 30 закона „О страховых пенсиях“, расширив сферу ее применения и установив, что право на досрочную пенсию имеют как медработники государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, так и те, кто осуществляет деятельность по охране здоровья населения в медорганизациях других организационно-правовых форм в рамках обязательного медицинского страхования», — говорится в тексте документа. Передает газета «Известия». Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию на пять лет. Это касается россиян, имеющих необходимый страховой стаж, передает «Национальная служба новостей». Отмечается, что лица со страховым стажем не менее 42 и 37 лет могут получать страховую пенсию на два года раньше установленного возраста.