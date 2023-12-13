В Госдуме объяснили, почему нельзя снизить возраст выхода на пенсию досрочно

Бессараб: снижение возраста досрочного выхода на пенсию сложно объяснить

13 декабря 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Светлана Бессараб сообщила, что досрочный выход полагается тем, кто работал в опасных или вредных условиях труда Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Предложение о снижении продолжительности страхового стажа для получения права на досрочную пенсию будет сложно объяснить. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, досрочный выход положен тем, кто сделал большой вклад в экономику страны. «Если сегодня снизить стаж для мужчин и женщин, то получится, что общий вклад в экономику, в том числе в пенсионный фонд, будет меньше», — заявила Бессараб в беседе с «Лентой.ру». Она отметила, что сокращение этого периода будет тяжело объяснить. Депутат сравнила процесс изменения с остановкой лошади на скаку. Бессараб подчеркнула, что досрочный выход на пенсию предполагается за большой вклад в экономику РФ. Она отметила, что для досрочной пенсии нужно приобрести трудовой стаж в 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Досрочный выход также полагается тем, кто работал во вредных условиях. По ее словам, работодатели за таких сотрудников выплачивают повышенные взносы, чтобы они могли уйти на пенсию раньше. Ранее в Госдуме РФ предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию. С 1 января 2024 года право на досрочный выход на пенсию будет доступно не только льготным категориям работников, но и тем жителям РФ, кто принял участие в новой государственной программе долгосрочных сбережений (ПДС). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предложение о снижении продолжительности страхового стажа для получения права на досрочную пенсию будет сложно объяснить. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, досрочный выход положен тем, кто сделал большой вклад в экономику страны. «Если сегодня снизить стаж для мужчин и женщин, то получится, что общий вклад в экономику, в том числе в пенсионный фонд, будет меньше», — заявила Бессараб в беседе с «Лентой.ру». Она отметила, что сокращение этого периода будет тяжело объяснить. Депутат сравнила процесс изменения с остановкой лошади на скаку. Бессараб подчеркнула, что досрочный выход на пенсию предполагается за большой вклад в экономику РФ. Она отметила, что для досрочной пенсии нужно приобрести трудовой стаж в 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Досрочный выход также полагается тем, кто работал во вредных условиях. По ее словам, работодатели за таких сотрудников выплачивают повышенные взносы, чтобы они могли уйти на пенсию раньше. Ранее в Госдуме РФ предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию. С 1 января 2024 года право на досрочный выход на пенсию будет доступно не только льготным категориям работников, но и тем жителям РФ, кто принял участие в новой государственной программе долгосрочных сбережений (ПДС).