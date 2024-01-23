В ВСУ раскрыли стыдную правду об украинских призывниках

Newsweek Polska: солдаты ВСУ испытывают одышку и страх от звуков выстрелов

24 января 2024 в 07:42 Размер текста - 17 +

Призывники ВСУ испытывают страх от звуков выстрелов, заявил украинский офицер Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ привлекают к военной службе новобранцев, которые слишком хилые: они страдают от проблем с дыханием и испытывают страх от звуков выстрелов. Об этом рассказал украинский офицер. «Мы видим все больше и больше людей в возрасте 45-47 лет. У них начинается одышка еще до того, как они добираются до линии фронта», — передает слова офицера издание Newsweek Polska. Он добавил, что за последние два года боевых действий средний возраст солдат ВСУ вырос на 10 лет и сейчас составляет 43 года. Кроме того, офицер признал, что некоторые новобранцы даже не в состоянии произвести выстрел из-за страха от звуков других выстрелов. Эта ситуация вызывает серьезное беспокойство на Украине. Трое из десяти новобранцев, добравшихся до передовой, оказались не более готовыми к бою, чем «пьяница, который заснул от перебора алкоголя и внезапно проснулся в военной форме», заключил офицер ВСУ. Также известно, что минобороны Украины упростило критерии для призыва в армию, сократив список болезней, которые ранее считались основанием для негодности к службе. Теперь люди со заболеваниями, такими как ВИЧ, туберкулез и психические отклонения, могут быть призваны на фронт. Среди прочего, кабмин внес законопроект в Верховную Раду, который предлагает значительные изменения в мобилизации призывников в ВСУ. Планируется снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ привлекают к военной службе новобранцев, которые слишком хилые: они страдают от проблем с дыханием и испытывают страх от звуков выстрелов. Об этом рассказал украинский офицер. «Мы видим все больше и больше людей в возрасте 45-47 лет. У них начинается одышка еще до того, как они добираются до линии фронта», — передает слова офицера издание Newsweek Polska. Он добавил, что за последние два года боевых действий средний возраст солдат ВСУ вырос на 10 лет и сейчас составляет 43 года. Кроме того, офицер признал, что некоторые новобранцы даже не в состоянии произвести выстрел из-за страха от звуков других выстрелов. Эта ситуация вызывает серьезное беспокойство на Украине. Трое из десяти новобранцев, добравшихся до передовой, оказались не более готовыми к бою, чем «пьяница, который заснул от перебора алкоголя и внезапно проснулся в военной форме», заключил офицер ВСУ. Также известно, что минобороны Украины упростило критерии для призыва в армию, сократив список болезней, которые ранее считались основанием для негодности к службе. Теперь люди со заболеваниями, такими как ВИЧ, туберкулез и психические отклонения, могут быть призваны на фронт. Среди прочего, кабмин внес законопроект в Верховную Раду, который предлагает значительные изменения в мобилизации призывников в ВСУ. Планируется снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, передает Life.