Семья из ЯНАО поучаствовала в церемонии зажжения всероссийского семейного очага. Фото

24 января 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

В ЯНАО 24 января привезут огонь для семейного очага Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семья из Ямальского районе, состоящая из Александра Худи и Илоны Окотэтто, приняла участие в церемонии зажжения всероссийского семейного очага в Москве. Об этом сообщило правительство региона на сайте. «Нашей семье выпала большая честь принять участие в церемонии зажжения семейного очага и привезти его частичку на нашу малую Родину. Это очень волнительно, ведь на нас лежит большая ответственность. Мы очень гордимся Ямалом — он стал единственным регионом Уральского федерального округа, который получил огонь в Москве», — передает слова Худи правительство региона на официальном сайте. Торжественное мероприятие прошло в Москве на выставке «Россия» в рамках форума «Родные — Любимые». На нем президент Владимир Путин дал старт Году семьи. Ямальцы стали одной из 12 пар, участвующих в зажжении очага. Огонь для семейного очага доставят 24 января сначала в загс и кафедральный собор Салехардской епархии, затем он отправится во все регионы УрФО. Всероссийский семейный форум стал первым официальным мероприятием Года семьи в России, в нем приняли участие более тысячи человек со всех регионов страны, представители семейных династий. Фото: правительство ЯНАО

Семья из Ямальского районе, состоящая из Александра Худи и Илоны Окотэтто, приняла участие в церемонии зажжения всероссийского семейного очага в Москве. Об этом сообщило правительство региона на сайте. «Нашей семье выпала большая честь принять участие в церемонии зажжения семейного очага и привезти его частичку на нашу малую Родину. Это очень волнительно, ведь на нас лежит большая ответственность. Мы очень гордимся Ямалом — он стал единственным регионом Уральского федерального округа, который получил огонь в Москве», — передает слова Худи правительство региона на официальном сайте. Торжественное мероприятие прошло в Москве на выставке «Россия» в рамках форума «Родные — Любимые». На нем президент Владимир Путин дал старт Году семьи. Ямальцы стали одной из 12 пар, участвующих в зажжении очага. Огонь для семейного очага доставят 24 января сначала в загс и кафедральный собор Салехардской епархии, затем он отправится во все регионы УрФО. Всероссийский семейный форум стал первым официальным мероприятием Года семьи в России, в нем приняли участие более тысячи человек со всех регионов страны, представители семейных династий.