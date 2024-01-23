23 января 2024

Семья из ЯНАО поучаствовала в церемонии зажжения всероссийского семейного очага. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция свеча памяти. Курган, огонь, день памяти, вечный огонь
В ЯНАО 24 января привезут огонь для семейного очага Фото:

Семья из Ямальского районе, состоящая из Александра Худи и Илоны Окотэтто, приняла участие в церемонии зажжения всероссийского семейного очага в Москве. Об этом сообщило правительство региона на сайте.

«Нашей семье выпала большая честь принять участие в церемонии зажжения семейного очага и привезти его частичку на нашу малую Родину. Это очень волнительно, ведь на нас лежит большая ответственность. Мы очень гордимся Ямалом — он стал единственным регионом Уральского федерального округа, который получил огонь в Москве», — передает слова Худи правительство региона на официальном сайте.

Торжественное мероприятие прошло в Москве на выставке «Россия» в рамках форума «Родные — Любимые». На нем президент Владимир Путин дал старт Году семьи. Ямальцы стали одной из 12 пар, участвующих в зажжении очага. Огонь для семейного очага доставят 24 января сначала в загс и кафедральный собор Салехардской епархии, затем он отправится во все регионы УрФО. Всероссийский семейный форум стал первым официальным мероприятием Года семьи в России, в нем приняли участие более тысячи человек со всех регионов страны, представители семейных династий.

Фото:

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Семья из Ямальского районе, состоящая из Александра Худи и Илоны Окотэтто, приняла участие в церемонии зажжения всероссийского семейного очага в Москве. Об этом сообщило правительство региона на сайте. «Нашей семье выпала большая честь принять участие в церемонии зажжения семейного очага и привезти его частичку на нашу малую Родину. Это очень волнительно, ведь на нас лежит большая ответственность. Мы очень гордимся Ямалом — он стал единственным регионом Уральского федерального округа, который получил огонь в Москве», — передает слова Худи правительство региона на официальном сайте. Торжественное мероприятие прошло в Москве на выставке «Россия» в рамках форума «Родные — Любимые». На нем президент Владимир Путин дал старт Году семьи. Ямальцы стали одной из 12 пар, участвующих в зажжении очага. Огонь для семейного очага доставят 24 января сначала в загс и кафедральный собор Салехардской епархии, затем он отправится во все регионы УрФО. Всероссийский семейный форум стал первым официальным мероприятием Года семьи в России, в нем приняли участие более тысячи человек со всех регионов страны, представители семейных династий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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