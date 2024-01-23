23 января 2024

Курганского депутата завалили просьбами проверить их дома после землетрясения

Жители курганских домов просят проверить их жилье комплексом «Струна»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный дом улица Конституции 32. Курган, аварийный дом, улица конституции32
Круганцы просят проверить их проблемные дома комплексом «Струна», которым специалисты МЧС из Москвы обследуют высотки после землетрясения Фото:
новость из сюжета
Землетрясение в Кургане

Депутату Курганской городской думы массово пишут жители домов с просьбой отправить обращение в мэрию на проверку их жилья в ходе обследования 17-этажных домов, из которых были эвакуированы сотни жильцов по причине землетрясения. Об этом URA.RU сообщил сам депутат Иван Камшилов.

«Поступили коллективные жалобы от нескольких многоквартирных домов после землетрясения в связи с аварийным состоянием фундамента и трещинами. По двум домам написал письма врио главы Кургана, чтобы проверили их в рамках обследования высотных домов комплексом „Струна“», — сообщает Камшилов. Так, в документе, который он предоставил, указано, что на имя врио мэра Анастасии Аргышевой направлено обращение о проверке дома по проспекту Конституции, 32.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по теме в пресс-службу МЧС России по Курганской области. В ведомстве сообщили, что в первую очередь будут проверены многоэтажные дома, из которых поступали сигналы. Также в МЧС отмечают, что это не является быстрым процессом. Кроме этого, запрос информации по теме был направлен в пресс-службу администрации Кургана. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ночью 23 января из-за качающихся люстр и треска стенах экстренно были эвакуированы 246 жильцов двух 17-этажных домов. Предположительная причина — землетрясения на границе Казахстана и Китая. Эвакуировано 246 человек. После ЧП в высотках Кургана начались проверки. Врио главы города Аргышева ввела режим повышенной готовности. Также ранее сообщалось, что жильцы дома №32 по проспекту Конституции боялись, что их дом может обрушиться, как в 1983 году. Тогда часть общежития обвалилась в реку Тобол, погибли 15 человек.

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Депутату Курганской городской думы массово пишут жители домов с просьбой отправить обращение в мэрию на проверку их жилья в ходе обследования 17-этажных домов, из которых были эвакуированы сотни жильцов по причине землетрясения. Об этом URA.RU сообщил сам депутат Иван Камшилов. «Поступили коллективные жалобы от нескольких многоквартирных домов после землетрясения в связи с аварийным состоянием фундамента и трещинами. По двум домам написал письма врио главы Кургана, чтобы проверили их в рамках обследования высотных домов комплексом „Струна“», — сообщает Камшилов. Так, в документе, который он предоставил, указано, что на имя врио мэра Анастасии Аргышевой направлено обращение о проверке дома по проспекту Конституции, 32. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по теме в пресс-службу МЧС России по Курганской области. В ведомстве сообщили, что в первую очередь будут проверены многоэтажные дома, из которых поступали сигналы. Также в МЧС отмечают, что это не является быстрым процессом. Кроме этого, запрос информации по теме был направлен в пресс-службу администрации Кургана. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ночью 23 января из-за качающихся люстр и треска стенах экстренно были эвакуированы 246 жильцов двух 17-этажных домов. Предположительная причина — землетрясения на границе Казахстана и Китая. Эвакуировано 246 человек. После ЧП в высотках Кургана начались проверки. Врио главы города Аргышева ввела режим повышенной готовности. Также ранее сообщалось, что жильцы дома №32 по проспекту Конституции боялись, что их дом может обрушиться, как в 1983 году. Тогда часть общежития обвалилась в реку Тобол, погибли 15 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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