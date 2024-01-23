После землетрясения в Кургане проверяют все высотки. Инсайд

23 января 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

В Кургане проверяют 17-этажные дома после эвакуации из-за землетрясения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Землетрясение в Кургане После землетрясения и эвакуации жильцов двух 17-этажных домов в Кургане проверяют все высотки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы строительства. «В Жилищной инспекции провели совещание по поводу ЧП с эвакуацией домов из-за землетрясения. Проверяют все 17-этажные дома в Кургане», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запросы в пресс-службу администрацию города Кургана. Ответ ожидается. ЧП с эвакуацией жильцов из высоток произошло в ночь с 22 на 23 января. Местные жители жаловались на качающиеся люстры и хруст стен в домах по улицам Гоголя 129 и Куйбышева 15. Предположительно, это были последствия землетрясения на границе Казахстана и Китая. Из-за происшествия было экстренно эвакуировано 246 человек, включая 38 детей. Часть жителей была размещена в гостинице «Курган». На фоне ЧП власти Кургана ввели режим повышенной готовности, заявляла врио главы города Анастасия Аргышева. Из Москвы было заказано спецоборудование для проверки дефектов домов, сообщало ГУ МЧС по Курганской области.

После землетрясения и эвакуации жильцов двух 17-этажных домов в Кургане проверяют все высотки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы строительства. «В Жилищной инспекции провели совещание по поводу ЧП с эвакуацией домов из-за землетрясения. Проверяют все 17-этажные дома в Кургане», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запросы в пресс-службу администрацию города Кургана. Ответ ожидается. ЧП с эвакуацией жильцов из высоток произошло в ночь с 22 на 23 января. Местные жители жаловались на качающиеся люстры и хруст стен в домах по улицам Гоголя 129 и Куйбышева 15. Предположительно, это были последствия землетрясения на границе Казахстана и Китая. Из-за происшествия было экстренно эвакуировано 246 человек, включая 38 детей. Часть жителей была размещена в гостинице «Курган». На фоне ЧП власти Кургана ввели режим повышенной готовности, заявляла врио главы города Анастасия Аргышева. Из Москвы было заказано спецоборудование для проверки дефектов домов, сообщало ГУ МЧС по Курганской области.