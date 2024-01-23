В администрации Кургана прошло совещание комиссии по чрезвычайной ситуации. После этого было решено ввести режим повышенной готовности. Об этом сообщает telegram-канал администрации города.
«Сегодня администрацией города проведено заседание КЧС, на котором принято решение ввести на территории города Кургана режим повышенной готовности», — рассказала ио главы города Анастасия Аргышева. Оно связано с ситуацией вокруг эвакуации ночью жителей двух многоэтажных домов.
По словам руководителя, никакой опасности для людей в настоящее время нет. Проводится обследование зданий.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские спецслужбы и администрация эвакуировала 246 жильцов из двух городских высоток. Эвакуация прошла ночью после сообщений граждан о качающихся люстрах. Предположительно, это были последствия землетрясения на границе Казахстана и Китая.
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